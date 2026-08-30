بمباران شدید جنوب لبنان توسط اشغالگران

جوان آنلاین: خبرنگار روسیا الیوم گزارش داد که توپخانه اشغالگران شهرکهای میفادون، تولین، منصوری و وادی السلوقی و همچنین منطقه بین بیت یاحون و برعشیت را گلولهباران کرد.
همزمان، نیروهای اشغالگر بمبهای فسفری را به سمت مجاورت ارتفاعات علی الطاهر پرتاب کردند. این حملات همچنین شامل دوحه کفر رمن نیز شد، در حالی که یک پهپاد اسرائیلی حمله هوایی را علیه نبطیه الفوقه انجام داد.
تپه دبشه و منطقه اطراف ارتفاعات علی الطاهر نیز در معرض گلولهباران توپخانهای مجدد و همچنین آتش سنگین مسلسل به سمت شهرک حدثه قرار گرفتند.
این گلولهباران حومه منصوری و خانههای صیاد و همچنین رودخانه زوطر، چه در شرق و چه در غرب، را هدف قرار داد که از القعقعیه در غرب امتداد دارد و با عبور از یحمرالشقیف، الفوقاتی، حومه طیبه، دیر میماس و خردلی به جرمق و عایشیه میرسد.
نیروهای اسرائیلی در ادامه تشدید تنش نظامی در منطقه مرزی جنوبی، به بمباران توپخانهای تپه علی الطاهر و الدبشه ادامه دادند.
در عین حال حرکت ماشینآلات و بولدوزر در شهرک المنصوری به سمت زمینهای دولتی مشاهده شد.
خبرنگار رادیو النور نیز گزارش داد: گلولهباران توپخانه دشمن، منطقه بستر رودخانه در شهر زوطر غربی را هدف قرار داد. همچنین شلیک مسلسل از شهرک حداثه به سمت حومه شهر عیتا الجبل مشاهده شد.