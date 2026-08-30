جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به پاول زاروبین، گفت: «پس از دست دادن چتر امنیتی بسیار ارزان ایالات متحده، اروپایی‌ها اکنون هویت دفاعی خود را می‌سازند.»

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری نووستی، وی افزود که این امر برای اروپا هزینه بسیار بالایی دارد، به این معنی که دولت‌های اروپایی باید مالیات‌دهندگان را متقاعد کنند که هزینه بیشتری را برای دفاع صرف کنند.

دیمیتری پسکوف ادامه داد ارتش اوکراین به طور فزاینده‌ای زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی را هدف قرار داده است، زیرا شکست آن بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

سخنگوی کرملین همچنین افزود: «رژیم کی‌یف، حتی با حمایت ناتو، قادر به جلوگیری از این امر نیست و به حملات تروریستی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و بخش اقتصادی صلح‌آمیز متوسل می‌شود.»

پسکوف گفت روسیه به این اقدام تلافی خواهد کرد و افزود که علت و معلول در اینجا کاملاً غیرقابل انکار است.