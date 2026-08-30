جوان آنلاین: اولین جلسه کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی که تحت توافقنامه دفاع مشترک مکه تأسیس شده است، فردا دوشنبه در استانبول برگزار خواهد شد.
به گزارش تسنیم، بنا بر گزارش رسانههای ترکیه، در این نشست، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، یاشار گولر، وزیر دفاع، ژنرال سلجوق بایراکتار اوغلو، رئیس ستاد کل، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد کل پاکستان، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی و ژنرال فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل عربستان سعودی، حضور داشته باشند.
اولین جلسه کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی که قرار است برای ارائه جهت استراتژیک به فعالیتهایی که قرار است در چارچوب توافقنامه دفاع مشترک مکه انجام شود و متشکل از وزرای امور خارجه و دفاع و روسای ستاد کل سه کشور است.
گفته شده، این جلسه به مسائل امنیت بینالمللی، افزایش قابلیتهای دفاعی، تشویق به افزایش قابلیت همکاری بین نیروهای مسلح سه کشور، تعمیق همکاری در صنعت دفاعی، از جمله تولید و تحقیق و توسعه مشترک و تقویت تلاشهای مشترک در مبارزه با تروریسم میپردازد.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان، ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان و نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هفتم ماه جاری میلادی توافقنامه دفاع مشترک را در مکه امضا کردند.
در این توافقنامه تصریح شده که حمله به هر یک از کشورهای امضا کننده، حمله به همه طرفها تلقی میشود.