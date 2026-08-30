جوان آنلاین: جامعه اساتید فناور دانشگاه‌های سراسر کشور در لبیک به رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بیانیه‌ای صادر کردند.

بیانیه جامعه اساتید فناور دانشگاه‌های سراسر کشور در لبیک به رهنمود‌های رهبر

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

(«پیشگامی دانشگاه و نخبگان در جهش فناورانه و خلق قدرت درون‌زا برای ایران عزیز»)

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»

مرقومه حکیمانه و امیدبخش رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت هفته دولت و تأکید صریح معظم‌له بر ضرورت «به‌کارگیری به‌موقع فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشنهادی نخبگان جوان، شجاعت در ترک روال‌های مرسوم و عادت‌های فرسوده، و جهش‌آفرینی در ارکان تولید قدرت ملی»، افق‌های نوینی را فراروی جامعه علمی و نهاد‌های اجرایی کشور گشود. این رهنمودِ راهبردی، منشور حرکتی تازه برای دانشگاهیان و مدیران اجرایی است تا ثابت شود مسیر تعالی و استقلال همه‌جانبه میهن اسلامی، بی‌تردید از شاهراه دانش پیشرفته، فناوری‌های لبه مرز و اراده پولادین جوانان نخبه می‌گذرد.

ما اساتید، پژوهشگران و فناوران فعال در زنجیره علم، فناوری و صنعت کشور، ضمن استقبال و اعلام آمادگی همه‌جانبه، موارد و مواضع زیر را به استحضار ملت شریف ایران و دولت محترم می‌رسانیم:

۱. دانشگاه؛ خاستگاه فناوری‌های تحول‌آفرین و کانون پیش‌ران کشور: تاریخ تحولات علمی و صنعتی جهان گواه آن است که سرچشمه اصلی تمامی فناوری‌های بنیادین و تحول‌آفرین، محیط‌های دانشگاهی و آزمایشگاه‌های پیشرفته تحقیقاتی بوده‌اند. دانشگاه، صرفاً محل آموزش نظری نیست، بلکه سنگر اصلی زایش ایده‌های نوآورانه، حل مسائل راهبردی و تولید ثروت دانش‌بنیان است. ما متعهدیم که دانشگاه‌های کشور را بیش از پیش به «موتور محرکه اقتدار صنعتی و اقتصادی» تبدیل کنیم.

۲. اتکا به نبوغ جوان ایرانی در تسخیر فناوری‌های برافکن و نوظهور: هوش سرشار، خلاقیت و انگیزه بی‌بدیل دانشجویان و پژوهشگران جوان ایرانی، گنجینه‌ای بی‌انت‌ها برای کشور است. با هدایتگری اساتید دانشگاه و اعتماد حاکمیت، این نیروی عظیم قادر است ایران را در حوزه‌های فوق‌پیشرفته و برافکن نظیر هوش مصنوعی و داده‌محوری، نانوفناوری و مواد پیشرفته، فناوری‌های زیستی و کوانتومی، سامانه‌های خودران و مکاترونیک، و امنیت سایبری به لایه‌های پیشرو جهانی رسانده و فاصله‌های تاریخی را با میان‌بر‌های فناورانه جبران کند.

۳. شناسایی گلوگاه‌ها، نقاط کور و گره‌گشایی از صنایع بنیادین: یکی از رسالت‌های کلیدی نخبگان دانشگاهی، دیده‌بانی علمی و شناسایی هوشمندانه گلوگاه‌ها و نقاط کور در صنایع مادر (انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، بهداشت و تولید) است. اساتید فناور آمادگی دارند تا با طراحی مدل‌های دقیق، شبیه‌سازی‌های پیشرفته و نمونه‌سازی‌های آزمایشگاهی، گلوگاه‌های وابستگی را رفع کرده و راهکار‌های کارآمد و کم‌هزینه را جایگزین فرآیند‌های پرهزینه و سنتی نمایند.

۴. آمادگی برای ایفای نقش «اتاق فکر عملیاتی» حاکمیت: ما اساتید فناور اعلام می‌داریم که فراتر از حوزه تولید علم، آماده‌ایم تا در قالب «شبکه مشاوران و دستیاران فناور» در کنار دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و بخش‌های صنعتی قرار گیریم. ترک رویه‌های اداری ناکارآمد، نیازمند شجاعت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد علمی است و جامعه دانشگاهی آمادگی کامل دارد تا طرح‌های کلان ملی (از جمله حل ناترازی حامل‌های انرژی و نهاده، حمل و نقل ریلی، ارتقای بهره وری در صنایع معدنی، توسعه زنجیره ارزش پایین دست صنایع پتروشیمی، اشتغال و توسعه کسب و کار‌های کوچک مقیاس محلی)، را تعریف و در میدان عمل، با کمک بخش خصوصی توانمند و متعهد و با نظارت نهاد‌های حاکمیتی، اجرایی نماید

۵. پیوند ناگسستنی آموزش، پژوهش و بازار ثروت‌آفرین: اعلام می‌کنیم که با بازطراحی ساختار رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت «مسئله‌محوری» و توسعه شرکت‌های زایشی دانشگاهی، مسیر تبدیل علم به فناوری‌های تجاری‌شده و ثروت ملی را هموارتر ساخته و نقش دانشگاه را در جهش تولید و اشتغال نخبگان تثبیت خواهیم کرد.

ما دانشگاهیان و اساتید فناور کشور، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و لبیک به تدابیر رهبر فرزانه انقلاب، از دولت محترم و تمامی نهاد‌های سیاست‌گذار دعوت می‌نماییم تا با ایجاد «سازوکار‌های شتاب‌یافته» ولی بدون شتاب‌زدگی و «اعتماد عملی به دستاورد‌های فرزندان نخبه این مرزوبوم»، فصل نوینی از هم‌افزایی حاکمیت و دانشگاه را رقم زنند.

ما تا پای جان در میدان جهاد علمی و فناورانه ایستاده‌ایم تا به مدد الهی، پرچم عزت، اقتدار و فناوری ایران عزیز بر بلندترین قله‌های افتخار به اهتزاز درآید.

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

جمعی از اساتید فناور دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور