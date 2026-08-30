هشدار شدید فرماندهان ارشد آمریکا به هگست درباره ادامه جنگ علیه ایران

جوان آنلاین: چندین فرمانده ارشد نظامی آمریکا به پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، هشدار دادهاند که ادامه عملیات نظامی گسترده علیه ایران «غیرقابلتحمل» است و میتواند توانایی آمریکا برای مقابله با تهدیدها در سایر نقاط جهان، از جمله تهدیدهای احتمالی علیه خاک این کشور، را تضعیف کند.
به گزارش تسنیم، به گزارش واشنگتنپست، این هشدارها در ارزیابی طبقهبندیشدهای که اخیراً برای هگست تهیه شده، مطرح شده است. این ارزیابی نشان میدهد ادامه جنگ ششماهه در خاورمیانه، منابع نظامی آمریکا را تحت فشار قرار داده و آمادگی نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با تهدیدهای دیگر را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، فرماندهان ارشد نیروی زمینی، دریایی و هوایی آمریکا و همچنین فرماندهان چهارستاره مسئول عملیات نظامی این کشور در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، نگرانیهای خود را درباره ادامه اعزام نیرو و تجهیزات به خاورمیانه به هگست منتقل کردهاند.
در ارزیابی ۱۴ اوت، برخی فرماندهان با تمدید مأموریت نیروهای خود مخالفت کردهاند، هرچند اعلام کردهاند که دستورات وزیر دفاع را اجرا خواهند کرد. فرماندهان ارتش و نیروی هوایی نیز با ادامه استقرار نیروها موافقت کردهاند، اما درباره خطرات قابل توجه آن هشدار دادهاند.
یکی از افراد مطلع از این ارزیابی، وضعیت کنونی را چنین توصیف کرده است: عملیات نظامی آمریکا در ایران پس از شش ماه «بیش از حد و برای مدتی بیش از اندازه طولانی» ادامه یافته است.
این نگرانیها در شرایطی مطرح شده که دونالد ترامپ همچنان خواستار بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران است و تأکید کرده همه گزینهها، از جمله اقدام نظامی بیشتر، روی میز باقی میماند. همزمان، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی برای ماهها در منطقه در حالت آمادهباش قرار داشتهاند.
فرماندهیهای نظامی آمریکا در اروپا، اقیانوس آرام و آمریکای جنوبی نیز بخشهایی از کشتیها، هواپیماها و تجهیزات خود را برای پشتیبانی از جنگ ایران در اختیار فرماندهی مرکزی آمریکا قرار دادهاند. به گفته منابع مطلع، این وضعیت توانایی آنها برای انجام مأموریتهای دیگر و حفظ سطح مناسب آموزش و آمادگی نظامی را کاهش داده است.
در این میان، نیروی دریایی آمریکا با فشار ویژهای مواجه شده است. دریادار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی، به هگست هشدار داده که این نیرو به دلیل نبود چشمانداز مشخصی برای پایان جنگ، نمیتواند سطح فعلی حمایت خود از عملیات ایران را ادامه دهد. به گفته منابع مطلع، تنها حدود یکچهارم ناوگان ناوشکنهای آمریکا در حال حاضر آماده اعزام است؛ رقمی که کاهش قابل توجهی نسبت به دوران پیش از جنگ دارد.
ادامه این وضعیت همچنین تعمیر و نگهداری ناوگان آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و به گفته منابع آگاه، اگر فشارهای ناشی از جنگ با همین شدت ادامه پیدا کند، توانایی ناوگان برای واکنش به درگیریهای احتمالی دیگر به خطر خواهد افتاد.
در همین حال، ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و تاد آمریکا نیز در نتیجه جنگ ایران و کمکهای نظامی پیشین به اوکراین کاهش یافته است. ذخایر موشکهای تاماهاوک نیز تحت فشار قرار گرفته و حدود ۲۵ درصد از ناوگان پهپادهای ریپر آمریکا از بین رفته است. پایگاههای آمریکا در منطقه نیز میلیاردها دلار خسارت دیدهاند. دولت ترامپ، اما گزارشها درباره کمبود مهمات را نادرست خوانده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد برخی واحدهای ارتش و نیروی هوایی آمریکا که در خاورمیانه مستقر شدهاند، ممکن است تا سال ۲۰۲۷ در منطقه باقی بمانند. لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا نیز که در ماه مارس ۲ هزار نیرو برای جنگ ایران اعزام کرده بود، دستکم تا ماه سپتامبر در منطقه باقی خواهد ماند و احتمال تمدید مأموریت آن وجود دارد.
واشنگتنپست مینویسد این هشدارها تازهترین نشانه از نگرانی فزاینده فرماندهان نظامی آمریکا درباره هزینههای ادامه جنگ با ایران است؛ جنگی که به گفته ارزیابیهای داخلی پنتاگون، اکنون منابع نظامی آمریکا را به اندازهای تحت فشار قرار داده که ادامه آن میتواند آمادگی این کشور برای مقابله با تهدیدهای دیگر را تضعیف کند.