شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهور چین و روسیه قرار است روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس دو روزه سازمان همکاری شانگهای (SCO) وارد بیشکک، پایتخت قرقیزستان شوند. این اجلاس در زمانی برگزار می‌شود که برخی از اعضای آن درگیر جنگ هستند و برخی دیگر با بحران‌های تجاری و اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب دست و پنجه نرم می‌کنند.

جوان آنلاین: این اجلاس که رهبران ایران، هند و پاکستان نیز در آن شرکت خواهند کرد، در زمانی برگزار می‌شود که تنش‌ها بین چندین عضو این بلوک و غرب بر سر جنگ‌ها، تحریم‌ها و جنگ تجاری رو به افزایش است.

مسکو و پکن قصد دارند از این نشست برای تثبیت دیدگاه خود از «جهان چندقطبی» استفاده کنند و SCO را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برای ایجاد توازن در برابر غرب معرفی کنند.

جشن بیست و پنجمین سالگرد با حضور ۱۲ رهبر

شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، امروز -یکشنبه- برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) که فردا دوشنبه در پایتخت قرقیزستان آغاز می‌شود، به بیشکک سفر می‌کند.

هیئت همراه او شامل همسرش، پنگ لی‌یوان؛ کای چی، عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و مدیر دفتر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین؛ و وانگ یی، عضو دفتر سیاسی و وزیر امور خارجه چین است.

در میان رهبرانی که شرکت خود را در این اجلاس به میزبانی سادیر جپاروف، رئیس جمهور قرقیزستان، تأیید کرده‌اند، می‌توان به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و نارندرا مودی، نخست وزیر هند و شهباز شریف، نخست وزیران پاکستان اشاره کرد.

این سازمان شامل بلاروس، چین، هند، ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، پاکستان و تاجیکستان است.

تقریباً ۱۲ رئیس دولت در بیشکک گرد هم می‌آیند تا بیست و پنجمین سالگرد تأسیس SCO را جشن بگیرند. SCO شامل ۱۰ کشور عضو یعنی روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، چهار کشور آسیای میانه و بلاروس، متحد نزدیک مسکو است. جلسه عمومی به ریاست سادیر جاپاروف، با حضور پوتین، شی جین‌پینگ، مسعود پزشکیان، نارندرا مودی و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان برگزار خواهد شد.

دیدار با رئیس جمهور ایران

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه اعلام کرد که پوتین در حاشیه این اجلاس، جلسات دوجانبه‌ای با پزشکیان، شی جین‌پینگ و چند رهبر دیگر برگزار خواهد کرد.

این اجلاس چهار سال و نیم پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین و ۶ ماه پس از رویارویی مستقیم واشنگتن و تهران برگزار می‌شود.

در طول جنگ اوکراین، روسیه و ایران، دو کشوری که به شدت تحت تحریم قرار دارند، همکاری نظامی و اقتصادی خود را تقویت کردند.

در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به مسکو و پکن در مورد مسلح کردن ایران هشدار داد.

جلسه پوتین و پزشکیان چند روز پس از سفر کم‌سابقه جان راتکلیف، رئیس سازمان سیا، به مسکو برگزار می‌شود، در حالی که گمانه‌زنی‌های در آمریکا مبنی بر گفت‌وگوی او با همتایان روسی خود در مورد اوضاع اوکراین و ایران وجود دارد.

در پاسخ، واشنگتن این ماه تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه شرکای ایران در بخش‌های طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی اعمال و متحدان تهران را به تحریم تهدید کرد.

چین، بزرگترین واردکننده نفت ایران، در پاسخ اعلام کرد که «با قدرت از منافع خود دفاع خواهد کرد».

از همکاری اقتصادی تا سیاسی

سازمان همکاری شانگهای (SCO) در ابتدا به عنوان چارچوبی برای همکاری اقتصادی و امنیتی در آسیای مرکزی تأسیس شد، اما در سال‌های اخیر تحت رهبری مسکو و پکن، از نظر سیاسی نیز پیشرفت کرده است. این سازمان علاوه بر اعضای خود، اکنون شامل ۱۵ «شریک گفت‌و‌گو» از جمله ترکیه، عربستان و قطر و همچنین دو کشور ناظر: افغانستان و مغولستان است.

این بلوک می‌گوید که تقریباً ۴۰ درصد از جمعیت جهان و ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می‌کند. اگرچه در بیانیه تأسیس آن تأکید شده است که این سازمان «اتحادی علیه سایر کشور‌ها نیست»، پوتین و شی جین‌پینگ دائماً از تریبون آن، اظهارات ضد غربی ایراد کرده‌اند.

پوتین و شی اغلب از جلسات آن برای نشان دادن اتحاد خود و ارائه دیدگاه خود از یک جهان چندقطبی برای مقابله با هژمونی آمریکا استفاده می‌کنند.

در اجلاس سال گذشته، پوتین گفت غرب اقدام به «تحریک جنگ در اوکراین» کرده است، در حالی که شی جین‌پینگ با اشاره به تنش‌ها با واشنگتن، از «اقدامات ارعاب‌آمیز» انتقاد کرد.

در اجلاس سال گذشته که در تیانجین چین برگزار شد، رهبران شرکت‌کننده تعهد خود را به احترام به حاکمیت و دخالت نکردن در امور داخلی کشور‌ها مجدداً تأیید کردند.