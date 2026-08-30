جوان آنلاین: «صدیق‌الله نصرت»، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان اظهار داشت از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشور‌های دیگر نیست و نیرو‌های امنیتی افغان به‌طور منظم در امتداد مرز‌های این کشور مستقر هستند.

به گزارش تسنیم، نصرت در واکنش به نگرانی‌ها گفت اکنون در افغانستان یک نظام مستقل حاکم است و هیچ فرد یا گروهی در داخل کشور وجود ندارد که تهدیدی برای کشور‌های دیگر محسوب شود.

وی افزود سیاست طالبان روشن است و اجازه داده نخواهد شد افرادی یا گروه‌هایی در افغانستان فعالیت کنند که امنیت کشور‌های دیگر را تهدید می‌کنند.

نصرت همچنین با اشاره به حضور نیرو‌های مرزی در امتداد مرز‌های افغانستان گفت این نیرو‌ها به‌طور منظم وظایف خود را انجام می‌دهند و اجازه ایجاد ناامنی یا فعالیت‌های مخرب را به افراد و گروه‌ها نخواهند داد.

سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان همچنین به افغان‌ها و کشور‌های منطقه اطمینان داد وضعیت امنیتی در مرز‌ها تحت کنترل است و جای نگرانی وجود ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی کشور‌های منطقه و سازمان پیمان امنیت جمعی درباره احتمال فعالیت گروه‌های مسلح و تهدید‌های امنیتی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

طالبان پیش از این نیز بار‌ها تأکید کرده است که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشور‌های دیگر را نمی‌دهد و نگرانی‌های مطرح شده درباره وجود تهدید‌های امنیتی در افغانستان را بی‌اساس دانسته است.