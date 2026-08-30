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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۰
جامعه » اخبار كلی

هشدار سازمان سنجش درباره مغایرت معدل داوطلبان ارشد ۱۴۰۵

2 پذیرفته‌شدگانی که هنگام ثبت‌نام در محل قبولی دارای مغایرت معدل یا دانشگاه محل اخذ مدرک باشند، ابتدا به صورت مشروط ثبت‌نام می‌شوند و در صورت نداشتن نمره قبولی با معدل واقعی یا دانشگاه محل اخذ مدرک صحیح، قبولی آنان لغو خواهد شد.

جوان آنلاین: بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار بگیرند و هنگام ثبت‌نام در مؤسسه محل قبولی، مغایرت معدل یا مغایرت دانشگاه محل اخذ مدرک داشته باشند، با توجه به مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط، ابتدا به صورت مشروط ثبت‌نام می‌شوند و پس از بررسی وضعیت علمی آنها، چنانچه با توجه به معدل واقعی یا دانشگاه محل اخذ مدرک صحیح، نمره قبولی نداشته باشند، قبولی آنان لغو خواهد شد و هیچ اقدام دیگری در این زمینه امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایسنا، آن دسته از متقاضیانی که مطابق کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند و معدل مندرج در کارنامه آنان با معدل واقعی مغایرت دارد، لازم است در مهلت مقرر برای انتخاب رشته، نسبت به اعلام معدل صحیح خود اقدام کنند.

متقاضیانی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته یا دانشجوی این مقطع هستند، لازم است معدل مدرک کاردانی خود را نیز وارد کنند.

برای متقاضیانی که در دو مجموعه امتحانی ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاعات علمی آزمون هر دو مجموعه در یک کارنامه نمایش داده می‌شود.

متقاضیانی که علاوه بر مدرک کارشناسی پیوسته، دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته نیز هستند، اما فاقد مدرک کاردانی هستند، لازم است فقط معدل مدرک کارشناسی پیوسته خود را وارد کنند.

برای آن دسته از متقاضیانی که هنگام ثبت‌نام و شرکت در این آزمون، دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی بوده‌اند، مطابق مفاد فرم تأییدیه معدل مندرج در صفحه ۶۶ دفترچه راهنمای شماره یک یا فرم مندرج در اطلاعیه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون، میانگین واحد‌های گذرانده‌شده تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ در مقطع کارشناسی و با تأیید دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل متقاضی، ملاک عمل است.

برای آن دسته از متقاضیانی که هنگام ثبت‌نام و شرکت در این آزمون، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی هستند، معدل مندرج در مدرک فارغ‌التحصیلی آنان ملاک عمل است.

آن دسته از متقاضیانی که هنگام پرینت کارت ورود به جلسه یا درخواست‌های کتبی پس از آن، نسبت به اصلاح معدل خود اقدام کرده‌اند، معدل اصلاح‌شده در این کارنامه درج شده است.

برای آن دسته از متقاضیانی که معدل آنان مغایر معدل‌های معمول است یا به عبارتی دیگر خارج از ردیف معدل‌های فعلی است و یا معدل خود را در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی درج نکرده‌اند، حداقل نمره معدل یعنی ۱۰ در نظر گرفته شده است.

برای آن دسته از متقاضیانی که دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی ناپیوسته یا فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته هستند، معدل کاردانی نیز درج شده است.

برای متقاضیان حافظ قرآن که پس از معرفی سازمان سنجش آموزش کشور و بدون اخذ واحد درسی، مدرک مقطع کارشناسی دریافت کرده‌اند، معدل تعیین‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ملاک عمل خواهد بود.

بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی تحصیلات تکمیلی، با توجه به اختلاف سطح علمی دانشگاه‌ها، معدل متقاضیان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره علمی، تراز و به عنوان معدل مؤثر در کارنامه درج شده است.

در صورت ناپیوسته بودن مقطع کارشناسی، میانگین معدل مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و تراز خواهد شد و به عنوان معدل مؤثر در کارنامه در نظر گرفته می‌شود.

برچسب ها: سازمان سنجش ، کارشناسی ارشد ، معدل
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