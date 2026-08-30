مرادی طلایی شد؛ قهرمانی دختر ایرانی در تکواندو آزاد چین

جوان آنلاین: نمایندگان ایران در روز پایانی مسابقات تکواندو آزاد چین به مصاف رقبای خود رفتند که ساغر مرادی با پیروزی در تمامی دیدار‌های خود، ضمن صعود به فینال، با برتری مقابل نماینده یونان عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایرنا، در رقابت‌های امروز (یکشنبه) سه نماینده ایران در اوزان منهای ۵۷ و منهای ۶۷ کیلوگرم به میدان رفتند. در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم، ناهید کیانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل ماکایلا گرینوود از آمریکا، قهرمان جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. هستی محمدی دیگر نماینده ایران در این وزن در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر آدام ایلونا رسنا از کومور را شکست داد و راهی دور دوم شد. محمدی در این مرحله برابر چولینگ ژانگ از چین، دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی ۲۰۲۵ جهان قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، ساغر مرادی در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر داریا مسلی از روسیه را شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۲ بر صفر مقابل جیانی ژینگ از چین، نایب‌قهرمان دوره قبل مسابقات و دارنده مدال نقره گرندپری بانکوک ۲۰۲۵، به برتری رسید و راهی دور سوم شد. وی در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر کلوئی چوئا از آمریکا قرار گرفت و با برتری ۲ بر صفر به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

مرادی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل دوریس پوله از کرواسی به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کند. مرادی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل الکساندرا پرشیچ از صربستان، نایب‌قهرمان المپیک پاریس و دارنده مدال‌های نقره و طلای مسابقات جهانی و قهرمانی اروپا، قرار گرفت و با پیروزی در دو راند متوالی راهی فینال شد. مرادی در دیدار نهایی نیز برابر استایلیانی مارنتاکی از یونان به میدان رفت و با برتری در هر دو راند، حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی مسابقات آزاد قهرمانی زنان جهان را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب ساغر مرادی با ثبت شش پیروزی متوالی و بدون از دست دادن حتی یک راند، مقتدرانه بر سکوی نخست وزن منهای ۶۷ کیلوگرم ایستاد.

در روز نخست مسابقات نیز ایران توسط حنا زرین‌کمر به نشان نقره وزن به اضافه ۷۳ دست یافته بود.

تیم ملی زنان ایران با هدایت مهروز ساعی با کسب یک نشان طلا و یک نقره در ۵ وزن به کار خود در مسابقات قهرمانی آزاد زنان جهان پایان داد.