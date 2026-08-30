کد خبر: 1376766
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸
ورزش » ساير

مرادی طلایی شد؛ قهرمانی دختر ایرانی در تکواندو آزاد چین

2 ساغر مرادی عنوان قهرمانی مسابقات تکواندو آزاد چین را به خود اختصاص داد.

جوان آنلاین: نمایندگان ایران در روز پایانی مسابقات تکواندو آزاد چین به مصاف رقبای خود رفتند که ساغر مرادی با پیروزی در تمامی دیدار‌های خود، ضمن صعود به فینال، با برتری مقابل نماینده یونان عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایرنا، در رقابت‌های امروز (یکشنبه) سه نماینده ایران در اوزان منهای ۵۷ و منهای ۶۷ کیلوگرم به میدان رفتند. در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم، ناهید کیانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل ماکایلا گرینوود از آمریکا، قهرمان جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. هستی محمدی دیگر نماینده ایران در این وزن در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر آدام ایلونا رسنا از کومور را شکست داد و راهی دور دوم شد. محمدی در این مرحله برابر چولینگ ژانگ از چین، دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی ۲۰۲۵ جهان قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، ساغر مرادی در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر داریا مسلی از روسیه را شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۲ بر صفر مقابل جیانی ژینگ از چین، نایب‌قهرمان دوره قبل مسابقات و دارنده مدال نقره گرندپری بانکوک ۲۰۲۵، به برتری رسید و راهی دور سوم شد. وی در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر کلوئی چوئا از آمریکا قرار گرفت و با برتری ۲ بر صفر به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

مرادی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل دوریس پوله از کرواسی به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کند. مرادی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل الکساندرا پرشیچ از صربستان، نایب‌قهرمان المپیک پاریس و دارنده مدال‌های نقره و طلای مسابقات جهانی و قهرمانی اروپا، قرار گرفت و با پیروزی در دو راند متوالی راهی فینال شد. مرادی در دیدار نهایی نیز برابر استایلیانی مارنتاکی از یونان به میدان رفت و با برتری در هر دو راند، حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی مسابقات آزاد قهرمانی زنان جهان را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب ساغر مرادی با ثبت شش پیروزی متوالی و بدون از دست دادن حتی یک راند، مقتدرانه بر سکوی نخست وزن منهای ۶۷ کیلوگرم ایستاد.

در روز نخست مسابقات نیز ایران توسط حنا زرین‌کمر به نشان نقره وزن به اضافه ۷۳ دست یافته بود.

تیم ملی زنان ایران با هدایت مهروز ساعی با کسب یک نشان طلا و یک نقره در ۵ وزن به کار خود در مسابقات قهرمانی آزاد زنان جهان پایان داد.

برچسب ها: ساغر مرادی ، تکواندو ، چین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

جانم به دارو بند است

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

جمعیت بر لبه پرتگاه 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار