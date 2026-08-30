جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی (حماس) امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تروریسم شهرک‌نشینان و حملات سازمان‌یافته آنها علیه فلسطینیان، اموال و زمین‌هایشان در کرانه باختری، با حمایت و پوشش مستقیم دولت رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار این رژیم، ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، حماس تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب طرحی نظام‌مند برای تحمیل واقعیت‌های جدید شهرک‌سازی، تسریع پروژه‌های الحاق و کوچ اجباری، و تلاش برای درهم شکستن اراده ملت فلسطین و وادار کردن آنها به ترک سرزمین‌شان انجام می‌شود.

این جنبش افزود که نتانیاهو، که پیش‌تر جنگ نسل‌کشی در غزه را رهبری کرد، اکنون همان رویه جنایتکارانه را در کرانه باختری با بازگذاشتن دست شهرک‌نشینان برای تشدید حملات سازمان‌یافته ادامه می‌دهد. حماس این اقدامات را امتداد سیاست‌های کشتار، کوچ اجباری و پاکسازی قومی دانست.

جنبش حماس همچنین تصریح کرد که نتانیاهو از تروریسم شهرک‌نشینان برای پیشبرد اهداف سیاسی و انتخاباتی خود و جلب رضایت جریان‌های افراطی راست‌گرا بهره می‌برد.

در ادامه این بیانیه آمده است که اظهارات و مواضع علنی نتانیاهو و دولت او در قبال حملات شهرک‌نشینان، چیزی جز اقدامی فریبنده برای مهار محکومیت‌های بین‌المللی، کاهش فشار‌های خارجی و شانه خالی کردن از مسئولیت مستقیم در قبال این تروریسم سازمان‌یافته نیست.

حماس تأکید کرد که در عمل، دولت اشغالگر همچنان حفاظت و پشتیبانی کامل از شهرک‌نشینان را ادامه می‌دهد و دست آنها را برای ارتکاب جنایت‌های بیشتر باز گذاشته است.

حماس دولت رژیم صهیونیستی را مسئول کامل این تروریسم سازمان‌یافته و پیامد‌های آن دانست و از جامعه جهانی خواست که از صدور بیانیه‌های محکومیت فراتر رفته و اقدامات عملی و بازدارنده انجام دهد.

این جنبش خواستار تحریم سران رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان تروریست، پیگرد شبکه‌های مالی و پشتیبانی آنها، تأمین حفاظت از روستا‌ها و مناطق فلسطینی هدف‌گرفته، و فعال‌سازی سازوکار‌های پاسخگویی و محاکمات بین‌المللی برای جنایات جنگی و پاکسازی قومی شد.