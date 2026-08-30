جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن مستقر در صنعا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سازمان‌های موسوم به بشردوستانه فعال در این کشور، تحت فشار‌های عربستان سعودی، از ورود دارو‌های مورد نیاز مردم جلوگیری می‌کنند.

به گزارش تسنیم، ین وزارتخانه تأکید کرد که عربستان سعودی در طول ۱۲ سال گذشته، پرونده بشردوستانه را با استفاده از نهاد‌های دارای مأاموریت انسانی، به ابزاری برای فشار بر یمن تبدیل کرده است.

وزارت خارجه یمن افزود که این رفتارها، ابعاد نقض‌های گسترده علیه ملت یمن از سوی عربستان سعودی و ابزار‌های آن را آشکار می‌سازد.

این وزارتخانه در پایان تأکید کرد که یمن در برابر هرگونه فشار و زیاده‌خواهی تسلیم نخواهد شد و تا بازپس‌گیری کامل حقوق مشروع خود، مبارزه را ادامه خواهد داد.