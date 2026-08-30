مارتینز به چلسی پیوست

جوان آنلاین: باشگاه چلسی خبر داد که با سنگربان تیم ملی فوتبال آرژانتین به توافق رسیده و قرارداد رسمی ۳ ساله به امضا رسیده است.
به گزارش ایرنا، در این گزارش آمده است مارتینز از استون ویلا به استمفوردبریج آمد، جایی که در طول شش فصل حضورش به عنوان یکی از دروازهبانان برجسته جهان شهرت پیدا کرد. او فصل گذشته لیگ اروپا را فتح کرد و در عرصه بینالمللی، علاوه بر جام جهانی ۲۰۲۲، دو بار قهرمان کوپا آمریکا شده است.
مارتینز پس از امضای قرارداد گفت: از بودن در این باشگاه خوشحالم. آمدن به چلسی، برای من و خانوادهام، تصمیم آسانی بود. از این بابت خوشحالم و بیصبرانه منتظر شروع کار هستم. میخواهم اینجا موفق باشم. من کسی هستم که میخواهد در هر کاری که انجام میدهم برنده باشد و باید این کار را انجام دهم.