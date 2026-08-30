وزیر صهیونیست: هیچ کشور فلسطینی در کرانه باختری وجود نخواهد داشت

جوان آنلاین: بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم در بیان مواضعی ضد فلسطینی و افراطی تأکید کرد که دولتش اجازه تأسیس کشور فلسطین در کرانه باختری را نخواهد داد.
به گزارش ایسنا، اسموتریچ در پستی در صفحه فیسبوک خود گفت که به رهبری کار ساخت و ساز در منطقه E ۱ افتخار میکند و این پروژه را گامی برای از بین بردن ایده تأسیس کشور فلسطین میداند.
به نقل از وبگاه صدی البلد، وی در ادامه مواضع زیاده خواهانه خود افزود: «تا زمانی که من وزیر دولت اسرائیل هستم، هیچ کشور تروریستی فلسطینی در یهودا و سامره (کرانه باختری) وجود نخواهد داشت.»
اظهارات وزیر صهیونیست در چارچوب حمایت مداوم او از طرحهای شهرکسازی در منطقه E ۱، واقع در شرق قدس اشغالی، مطرح میشود که به دلیل تأثیر بالقوه این شهرکها بر پیوستگی جغرافیایی کرانه باختری و مشکلاتی که ممکن است برای تأسیس یک کشور فلسطینی از نظر جغرافیایی پیوسته ایجاد کند، انتقادات گستردهای را به دنبال داشته است.