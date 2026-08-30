بازداشت ۲ نوجوان در اراضی اشغالی به ظن جاسوسی برای ایران

جوان آنلاین: در تحقیقات پلیس این رژیم ادعا شده است که یکی از آنها پس از ورود به فرودگاه بن گوریون، پس از آنکه مشخص شد او به صورت آنلاین و تحت پوشش فرصت شغلی استخدام شده است، دستگیر گردید.
به گزارش ایسنا، به ادعای مقامات امنیتی این رژیم، این وظایف با ماموریتهای به ظاهر سادهای مانند توزیع اعلامیه آغاز شد و سپس به عکاسی از مکانهای استراتژیک حساس در مرکز اراضی اشغالی رسید.
طبق گزارش وبگاه روسیا الیوم، با گذشت زمان، مظنون اول، نوجوان دیگری را از همان منطقه استخدام کرد و آنها با هم گرافیتیهایی با شعارهای تحریکآمیز اجرا کردند و سعی در استخدام سایر نوجوانان داشتند.
مقامات صهیونیست مدعی هستند که بازداشتشدگان هزاران شِکِل برای این وظایف دریافت کردهاند و دفتر دادستانی منطقه حیفا اعلام کرد که قصد دارد پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست جدی علیه آنها تنظیم کند.
ر تحقیقات پلیس این رژیم ادعا شده است که یکی از آنها پس از ورود به فرودگاه بن گوریون، پس از آنکه مشخص شد او به صورت آنلاین و تحت پوشش فرصت شغلی استخدام شده است، دستگیر گردید.
به ادعای مقامات امنیتی این رژیم، این وظایف با ماموریتهای به ظاهر سادهای مانند توزیع اعلامیه آغاز شد و سپس به عکاسی از مکانهای استراتژیک حساس در مرکز اراضی اشغالی رسید.
طبق گزارش وبگاه روسیا الیوم، با گذشت زمان، مظنون اول، نوجوان دیگری را از همان منطقه استخدام کرد و آنها با هم گرافیتیهایی با شعارهای تحریکآمیز اجرا کردند و سعی در استخدام سایر نوجوانان داشتند.
مقامات صهیونیست مدعی هستند که بازداشتشدگان هزاران شِکِل برای این وظایف دریافت کردهاند و دفتر دادستانی منطقه حیفا اعلام کرد که قصد دارد پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست جدی علیه آنها تنظیم کند.