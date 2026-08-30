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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۷
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مرکز غیرمجاز دندانپزشکی پلمب شد

23 مرکز غیرمجاز خدمات دندانپزشکی با ورود پلیس آگاهی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شناسایی و پلمب شد.

جوان آنلاین: مرکز غیرمجاز خدمات دندانپزشکی «دنتال طلا» که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به جذب شهروندان می‌کرد، با ورود پلیس آگاهی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شناسایی و پلمب شد؛ دو نفر از گردانندگان این مرکز دستگیر و تجهیزات پزشکی غیرمجاز نیز توقیف شد.

شکایت‌های متعدد از یک مرکز دندانپزشکی

سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای از شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران ویژه جرایم پزشکی به اداره سیزدهم پلیس آگاهی، موضوع شکایت‌های متعدد شهروندان از مرکزی با عنوان «دنتال طلا» به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیان اعلام کرده بودند که پس از مشاهده تبلیغات این مرکز در صفحات فضای مجازی، برای دریافت خدمات دندانپزشکی به محلی در خیابان شهید باهنر مراجعه کرده‌اند، اما نه‌تنها خدمات مورد انتظار خود را دریافت نکرده‌اند، بلکه برخی اقدامات درمانی انجام‌شده، مشکلات و آسیب‌هایی برای دندان‌های آنان ایجاد کرده است.

ردپای تبلیغات مجازی در جذب مراجعه‌کنندگان

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال تهدید سلامت شهروندان، کارآگاهان اداره سیزدهم تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی گردانندگان واقعی این مرکز آغاز کردند.

میراحمدی تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت افراد مرتبط با مرکز را شناسایی کردند و در ادامه با هماهنگی قضایی و همکاری نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، محل مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت.

ورود پلیس و پایان فعالیت مرکز غیرمجاز

وی گفت: در جریان این عملیات، دو نفر از گردانندگان اصلی مرکز دستگیر و تجهیزات پزشکی غیرمجاز موجود در محل توقیف شد.

این مقام انتظامی افزود: مرکز مورد نظر نیز با دستور قضایی پلمب شد و تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد فعالیت آن و شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه پیدا کرد.

اعتراف متهمان به فعالیت غیرمجاز

سرهنگ میراحمدی با اشاره به روند تحقیقات از متهمان اظهار کرد: متهمان در جریان تحقیقات فنی و پلیسی به انجام اقدامات غیرمجاز در حوزه امور پزشکی اقرار کرده و از همکاری و همدستی افراد دیگری نیز سخن گفته‌اند.

وی ادامه داد: این موضوع در ادامه تحقیقات مورد بررسی قرار دارد و کارآگاهان در تلاش هستند نقش احتمالی سایر افراد مرتبط با این فعالیت‌ها و همچنین تعداد دقیق شاکیان و خسارت‌دیدگان احتمالی را مشخص کنند.

بررسی سوابق متهمان

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: بررسی سوابق متهمان نشان داد یکی از آنها پیش از این نیز از سوی چند مرجع قضایی، از جمله شعب اجرای احکام کیفری و مدنی و دادسرا‌های مختلف، در پرونده‌های متعدد محکوم شده و تحت تعقیب بوده است.

وی افزود: متهمان با صدور قرار قانونی برای تکمیل تحقیقات، شناسایی سایر شاکیان احتمالی و روشن شدن ابعاد پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند. هشدار پلیس درباره تبلیغات درمانی در فضای مجازی

میراحمدی در ادامه با هشدار به شهروندان درباره فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز گفت: صرف مشاهده تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه صفحاتی که با تصاویر و وعده‌های جذاب اقدام به جذب مراجعه‌کننده می‌کنند، نمی‌تواند نشانه تخصص یا قانونی بودن فعالیت یک مرکز درمانی باشد.

وی تأکید کرد: شهروندان پیش از مراجعه برای دریافت خدمات پزشکی و دندانپزشکی، از معتبر بودن مرکز، اصالت پروانه فعالیت و داشتن مجوز‌های رسمی اطمینان حاصل کنند.

فریب قیمت‌های پایین را نخورید

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین نسبت به تبلیغات مبتنی بر قیمت‌های غیرمتعارف هشدار داد و گفت: مراکز غیرمجاز ممکن است با ارائه خدمات با قیمت‌های وسوسه‌انگیز، افراد بیشتری را جذب کنند؛ بنابراین شهروندان نباید سلامت خود را فدای قیمت پایین‌تر کنند و لازم است پیش از دریافت خدمات، صلاحیت و مجوز مرکز ارائه‌دهنده خدمات را بررسی کنند.

گزارش مراکز غیرمجاز به پلیس

سرهنگ میراحمدی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز درمانی مشکوک، ارائه خدمات پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت یا فعالیت مطب‌ها و مراکز غیرمجاز، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا پلیس آگاهی اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: گزارش به‌موقع شهروندان می‌تواند در شناسایی مراکز غیرمجاز و جلوگیری از وارد شدن خسارت به سایر افراد و تهدید سلامت عمومی مؤثر باشد.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، پلمپ ، دندانپزشکی
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