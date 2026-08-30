مردم ایسلند در همه‌پرسی برگزارشده درباره ازسرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، با کسب ۵۲.۵ درصد آرا با این پیشنهاد مخالفت کردند و ۴۷.۵ درصد رای‌دهندگان به ازسرگیری مذاکرات رای مثبت دادند.

جوان آنلاین: از نشریه پولیتیکو، ایسلند در همه‌پرسی که این هفته برگزار شد، با از سرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

به گزارش ایرنا، نتایج شمارش آرا که صبح یکشنبه از سوی رادیو و تلویزیون ملی ایسلند منتشر شد، نشان می‌دهد مردم این کشور با درخواست دولت برای از سرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا مخالفت کرده‌اند.

بر اساس نتایج اعلام شده، ۵۲.۵ درصد رای دهندگان با از سرگیری مذاکرات مخالفت کرده و ۴۷.۵ درصد از آن حمایت کرده‌اند. شمارش آرا در یکی از حوزه‌های انتخاباتی کشور همچنان ادامه دارد.

نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد آرای موافق در پایتخت، ریکیاویک، که حدود یک سوم جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند، عملکرد قدرتمندی داشته است؛ در حالی که آرای مخالف در مناطق روستایی بیشتر بوده و در برخی از این مناطق به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

نظرسنجی‌های پیش از همه‌پرسی نشان می‌داد این کشور واقع در اقیانوس اطلس شمالی تقریبا به دو بخش مساوی تقسیم شده است. دولت به ریاست کرسترون فروستادوتیر نخست وزیر سوسیال دموکرات، پس از روی کار آمدن در پایان سال ۲۰۲۴میلادی (۱۴۰۳ خورشیدی) وعده داده بود درباره از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا همه‌پرسی برگزار کند.

ایسلند نخستین بار در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ خورشیدی) و در پی بحران مالی که بخش مالی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد، مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرد. این مذاکرات عمدتا بدون نتیجه باقی ماند و سرانجام در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ خورشیدی) به طور کامل متوقف شد. اختلاف بر سر سهمیه‌های صید ماهی نیز از عوامل موثر در شکست مذاکرات بود.

این بار، موضوع واحد پول اروپایی به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده بود. حامیان از سرگیری مذاکرات معتقد بودند پیوستن به واحد پول مشترک اروپا می‌تواند تا حدی به حل مشکل تورم بالای ایسلند کمک کند.

در مقابل، مخالفانی مانند گودرون هاینستینسدوتیر رهبر حزب محافظه کار استقلال، معتقد بودند ایسلند در شرایطی بهتر قرار دارد که مسیر مستقل خود را دنبال کند و در عین حال عضو منطقه اقتصادی اروپا باقی بماند.