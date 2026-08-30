جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران، صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، همچنین پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی، تا روز سهشنبه (۱۰ شهریورماه) در مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی وزش باد خیلی شدید با احتمال گرد و خاک و در ارتفاعات بالادست گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید و رگبار پراکنده مورد انتظار است.
امروز افزایش نسبی دما و طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۱۰ و ۱۱ شهریورماه) کاهش نسبتا محسوس دمای هوا پیشبینی میشود.
آسمان تهران نیز فردا دوشنبه (۹ شهریورماه) کمی ابری از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با بیشترین و کمترین دمای ۳۸ و ۲۳ درجه سانتیگراد و برای پس فردا سهشنبه (۱۰ شهریورماه) صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.