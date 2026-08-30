تلاش پلیس آگاهی تهران برای یافتن بانوی ۸۱ ساله پس از ۳ سال

جوان آنلاین: پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار تصویر یک بانوی ۸۱ ساله که از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ پس از خروج از منزل در محدوده خزانه بخارایی ناپدید شده است، از شهروندان خواست در صورت داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل حضور یا تردد وی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

جست‌و‌جو برای یافتن یک بانوی سالخورده

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از صدور دستور قضایی برای انتشار تصویر بانوی سالخورده فقدانی به منظور شناسایی و روشن شدن سرنوشت وی خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: با ارجاع پرونده از سوی شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران، ویژه امور جنایی، به اداره چهارم پلیس آگاهی، تحقیقات تخصصی درباره فقدان بانویی به هویت «جهان مظلومی» در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

آخرین رد؛ خروج از منزل در خزانه بخارایی

نثاری افزود: برابر بررسی‌های انجام‌شده، این بانوی ۸۱ ساله در تاریخ ۷ آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ پس از خروج از منزل خود در محدوده محله خزانه بخارایی تهران، به محل سکونتش بازنگشته و از آن زمان تاکنون اطلاعی از وضعیت و محل حضور وی به دست نیامده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به گذشت مدت طولانی از زمان فقدان، موضوع با حساسیت ویژه در اداره چهارم پلیس آگاهی، ویژه فقدانی‌ها، پیگیری شده است.

جست‌وجوی گسترده برای پیدا کردن سرنخ

وی تصریح کرد: کارآگاهان اداره چهارم از زمان ثبت گزارش، اقدامات گسترده‌ای را برای یافتن سرنخ از بانوی فقدانی آغاز کردند و ضمن انجام بررسی‌های میدانی و تخصصی، استعلام‌های لازم از مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط انجام شد.

نثاری خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون سرنخ قطعی درباره محل حضور این بانوی سالخورده به دست نیامده و تحقیقات برای روشن شدن سرنوشت وی همچنان ادامه دارد.

دستور قضایی برای انتشار تصویر

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران مبنی بر مفتوح بودن پرونده و ضرورت ادامه پیگیری تا حصول نتیجه، مجوز انتشار تصویر خانم «جهان مظلومی» در رسانه‌ها، جراید و خبرگزاری‌ها صادر شده است.

سرهنگ نثاری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده این بانوی سالخورده یا داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل حضور، تردد یا سرنوشت وی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: حتی کوچک‌ترین اطلاعات می‌تواند برای تکمیل تحقیقات و روشن شدن سرنوشت افراد فقدانی راهگشا باشد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت داشتن هرگونه سرنخ، آن را در اختیار پلیس قرار دهند.

شهروندان می‌توانند اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن ۵۱۰۵۵۴۶۰ (اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ) یا مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.