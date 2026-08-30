پیام تبریک سردار رادان در پی قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال

جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در پیامی کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیروزی مقتدرانه، دفاع جانانه بر روی تور غیرت و فتح سکوی قهرمانی جهان توسط سرو قامتان نوجوان و غیور تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال جمهوری اسلامی ایران، برگ زرین و پرفروغ دیگری را در کارنامه پرافتخار ورزش میهن اسلامی ثبت کرد.

اینجانب این موفقیت بزرگ و غرورآفرین را به ملت شریف و قهرمان‌پرور ایران اسلامی، کادر فنی هوشمند، بلندقامتان شایسته تیم ملی نوجوانان و جامعه ورزش کشور تبریک عرض نموده و تداوم توفیقات و فتح تمامی قله‌های بین‌المللی در عرصه‌های مختلف را برای جوانان عزیز کشورمان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران