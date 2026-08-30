پایان کار زنان والیبال ایران در قاره کهن با کسب عنوان چهارمی

تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار رده‌بندی با قبول شکست برابر ژاپن و کسب عنوان چهارمی به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد.

جوان آنلاین: مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا در شرایطی پیگیری شد که تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار رده‌بندی و برای کسب عناوین سوم و چهارم به مصاف ژاپن رفت.

تیم کشورمان در سه‌ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ به ۲۱، ۲۵ به ۱۶ و ۲۶ به ۲۴ مغلوب حریف شدند تا با کسب عنوان چهارمی به کار خود در این مسابقات پایان دهند.

تیم ملی والیبال ژاپن سابقه ۱۴ دوره حضور در المپیک دارد که در ۲ دوره ۱۹۶۴ و ۱۹۷۶ به مقام قهرمانی رسیده است. همچنین این تیم سابقه حضور در ۱۸ دوره قهرمانی جهان دارد که در سال‌های۱۹۶۲، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ به مقام قهرمانی جهان دست یافته است. ژاپنی‌ها مقام سومی خود در سال ۲۰۲۳ آسیا را نیز دوباره در این دوره از مسابقات تکرار کردند و سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ به دست آوردند.