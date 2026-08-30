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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵
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نجات بیش از ۷۲۵۰ نفر از زیر آوار در جنگ تحمیلی سوم

2 رئیس جمعیت هلال‌احمر با تشریح عملکرد امدادگران در حوادث و جنگ تحمیلی سوم گفت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر بیش از ۷۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دادند.

جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و با اشاره به تقارن این ایام با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، سه مفهوم «خدمت، مسئولیت و رحمت» را از مهم‌ترین پیام‌های این مناسبت‌ها دانست و گفت: شهیدان رجایی و باهنر به ما آموختند که ممکن است دوران مسئولیت کوتاه باشد، اما می‌توان با خدمت، صداقت، مردم‌داری و ایثار، ماندگار شد.

۷۲۵۰ نجات؛ روایت روز‌های سخت امدادرسانی

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به عملکرد امدادگران در جریان حوادث و جنگ اخیر گفت: در این ۴۰ روز، بیش از ۷۲۵۰ نفر زنده از زیر آوار نجات پیدا کردند و امدادگران علاوه بر عملیات نجات، در تفحص و انتقال پیکر شهدای حوادث نیز حضور داشتند.

وی افزود: در بسیاری از حوادث، امدادگران هلال‌احمر در کمتر از چهار دقیقه خود را به محل حادثه می‌رساندند و در سخت‌ترین شرایط، زیر بمباران و حملات موشکی، میدان را ترک نکردند.

کولیوند با تجلیل از جوانان هلال‌احمر خاطرنشان کرد: جوانان امدادگر، با وجود قرار گرفتن در معرض خطر، بدون ترس وارد میدان شدند و برای نجات جان مردم تلاش کردند.

بی‌طرفی بشردوستانه به معنای بی‌تفاوتی نیست

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر مسئولیت این جمعیت در عرصه بین‌المللی گفت: «بی‌طرفی بشردوستانه» به معنای بی‌تفاوتی نیست و هلال‌احمر نمی‌تواند در برابر جنایت جنگی و نقض حقوق بشردوستانه سکوت کند.

وی از پیگیری‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر برای دفاع از حقوق قربانیان جنگ خبر داد و بیان کرد: مستندات مربوط به آسیب‌های واردشده به مراکز درمانی، امدادی و زیرساخت‌های بشردوستانه به نهاد‌های بین‌المللی ارائه شده و مطالبه‌گری در این زمینه ادامه خواهد داشت.

کولیوند همچنین با اشاره به مسئولیت دوگانه جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: در داخل کشور وظیفه ما نجات جان انسان‌ها، کاهش آلام و حضور در کنار مردم است و در عرصه بین‌المللی نیز باید از حقوق بشردوستانه و حقوق قربانیان دفاع و مطالبه‌گری کنیم.

تقدیر از مردم و نجاتگران استان اصفهان

وی با اشاره به جایگاه اصفهان در تاریخ ایران اسلامی، اذعان کرد: اصفهان تنها با فرهنگ، هنر و تمدن شناخته نمی‌شود، بلکه ایمان، ایثار، مقاومت و فداکاری مردم این شهر نیز در تاریخ ماندگار است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به شرایط دشوار اصفهان در حوادث اخیر، از مردم، مدیران و امدادگران استان به دلیل مقاومت، شجاعت و حضور در میدان تقدیر کرد.

کولیوند همچنین تأکید کرد: وقتی لباس هلال‌احمر را بر تن می‌کنیم، دیگر تفاوتی میان افراد از نظر دین، مذهب، سن، جنسیت یا وضعیت مالی وجود ندارد؛ معیار ما انسانیت و نجات جان انسان‌هاست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «خط قرمز هلال‌احمر نجات جان انسان‌هاست»، خاطرنشان کرد: مسیر هلال‌احمر، مسیر خدمت است و امدادگران این جمعیت در روز‌های سخت و روز‌های شادی، در کنار مردم خواهند بود.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم به پاس صبر، استقامت و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا با اهدای لوح یادبود، از مادران، همسران و فرزندان شهدای والامقام تجلیل شد.

برچسب ها: پیرحسین کولیوند ، هلال احمر ، جنگ
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