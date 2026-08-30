بازدید یک هیئت اروپایی از شهرک محاصره شده «قصره» در کرانه باختری

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه خبری الجزیره امروز -یکشنبه- از ورود هیئتی به شهرک قصره در جنوب نابلس خبر داد.
به گزارش ایسنا، به گزارش این منبع، هیئت یاد شده شامل نماینده اتحادیه اروپا در روند سلح خاورمیانه است.
همچنین الجزیره گزارش داد که هیئت اروپایی ضمن بازدید از شهرک قصره، با رئیس شورای شهر آن دیدار کرده و با خانواده فلسطینی که از زمان یورش روز شنبه شهرکنشینهای صهیونیست خانهشان به محاصره درآمده، نیز تماس گرفتند.
به گفته خبرنگار الجزیره، هدف از این بازدید، ارزیابی میزان کمکهای مورد نیاز برای خانوادههای محاصره شده در قصره و وضعیت اسکان آنها است.
در همین رابطه دفتر امور انسانی سازمان ملل در اراضی فلسطینی در بیانیهای اعلام کرد که سه خانواده فلسطینی در شهرک قصره در جنوب نابلس همچنان در انزوا هستند.
این نهاد سازمان ملل در ادامه نیز تاکید کرد که از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۵۴۰ مورد یورش شهرکنشینهای صهیونیست و زخمی شدن حدود ۱۰۴۰ فلسطینی در این حملات ثبت شده است.
همچنین این دفتر سازمان ملل در هفتههای دوم و سوم اوت جاری ۸۰ حمله شهرکنشینهای صهیونیست را که با جراحات فلسطینیها همراه بوده، ثبت کرده است.
در یورش روز شنبه دهها شهرکنشین به شهرکهای قصره و جالود در استان نابلس واقع در شمال کرانه باختری، چند فلسطینی زخمی شدند.
به نوشته روزنامه معاریو، حدود ۵۰ شهرکنشین صهیونیست روز شنبه به شهرک قصره یورش برده و دست به تخریب و تیراندازی زدند، با این حال پلیس رژیم صهیونیستی هیچ یک از آنها را بازداشت نکرد.
به گزارش جمعیت هلال احمر فلسطین، در این حملات ۱۷ فلسطینی و نیز ۲ خبرنگار خارجی زخمی شدند. هفت تن از این فلسطینیها به دلیل شلیک گاز اشکآور و پرتاب سنگ، دچار مشکلات تنفسی و کبودی شدند.
جمعی از شهرکنشینهای صهیونیست با حمایت ارتش رژیم صهیونیستی، از ۲۱ روز گذشته به محاصره سه منزل در این روستا ادامه میدهند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای مهار پیامدهای این اقدام شهرکنشینهای صهیونیست در عرصه بینالمللی، این حملات را محکوم کرد و مهاجمان را «مشتی آشوبگر» خواند.