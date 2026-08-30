آمادگی ایران برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با ترکیه در خوی

جوان آنلاین: حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آیاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در محدوده خوی، اظهار کرد: اقدامات لازم از سوی ایران برای راه‌اندازی این منطقه انجام شده و موضوع در مسیر پیگیری و هماهنگی‌های مشترک قرار دارد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد مشترک می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را بیش از پیش فعال کند، افزود: خوی به دلیل برخورداری از موقعیت مرزی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران و ترکیه، ظرفیت مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور دارد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک در این محدوده می‌تواند زمینه توسعه تجارت مرزی، تسهیل مبادلات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم کند و به تقویت پیوند‌های اقتصادی میان ایران و ترکیه منجر شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تأکید کرد: اقدامات ایران در این زمینه انجام شده است و برای پیشبرد طرح، منتظر اقدام طرف ترکیه هستیم.

فروزان یادآور شد: ایجاد منطقه آزاد مشترک خوی و ترکیه، علاوه بر آثار اقتصادی برای مناطق مرزی دو کشور، می‌تواند در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک ایران و ترکیه نیز نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین بر اهمیت پیگیری مستمر این موضوع برای فراهم شدن مقدمات اجرایی و تحقق منطقه آزاد مشترک میان دو کشور تأکید کرد.