جوان آنلاین: توهینهای شخصی و زننده دونالد ترامپ، رئیس رژیم تروریستی آمریکا، به "مگی هابرمن"، خبرنگار نیویورکتایمز، موجی از انتقادها را علیه او به راه انداخت.
به گزارش تسنیم، ترامپ در واکنش به گزارش هابرمن، این خبرنگار را «زشت»، «حقهباز» و «مزاحم» خواند و با تحریف نام او، توهینی دیگر را نیز متوجه وی کرد.
"جیک تاپر"، مجری سیانان، این اظهارات را «زننده» و «در شأن مقام ریاستجمهوری» ندانست و از هابرمن دفاع کرد.
نیویورکتایمز نیز با تأکید بر صحت گزارش خود، اعلام کرد این مطلب بر اساس اطلاعات چندین فرد آگاه تهیه شده است.