جوان آنلاین: ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در جریان بازدیدش از سلولهای زندانیان زن فلسطینی، مسؤولیت مستقیم محدودیتهای اعمال شده بر اسیران فلسطینی را پذیرفت و با لحنی کنایه آمیز رضایت خود را از این وضعیت آنها ابراز کرد.
به گزارش ایسنا، در ویدئویی که بن گویر روز یکشنبه در حساب کاربری خود در پلتفرم X منتشر کرد، یک زندانی زن فلسطینی دیده میشود که مجبور میشود با بن گویر در مورد شرایط بازداشتش صحبت کند، او در این ویدیو اظهار کرد که «شرایط اینجا بسیار بد است و ما زنان از هیچ حق ویژهای مانند مایحتاج شخصی برخوردار نیستیم، این سومین روز بدون دوش گرفتن است، هیچ گونه خدمات درمانی دریافت نمیکنیم و لباسهایمان کثیف است.» در مقابل بن گویر با کنایه به او پاسخ داد: «شرایط خوبی که در زندانها وجود داشت، تمام شد.»
بن گویر در حالی چنین ادعایی را مطرح کرد که پیش از این گزارشهای متعدد عبری و عربی درباره شکنجه سیستماتیک اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی منتشر شدهاند.
این چهره افراطی کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه نیز با غرور گفت: «این وضعیت فعلی است و من مستقیما مسؤول همه چیز هستم و از این شرایط رضایت دارم.»
در ادامه ویدیو زمانی که این اسیر زن درخواست بهبود شرایط بازداشت را کرد، بن گویر با درخواست او مخالفت کرد.
این اولین باری نیست که بن گویر برای تمسخر اسیران فلسطینی از سلولهای آنها بازدید میکند، او اوایل ماه جاری نیز به یکی از زندانهای اسرائیلی که زنان اسیر را نگهداری میکند، سر زد و در جواب یک زن که از شرایط بد بازداشت و کمبود مایحتاج اولیه شکایت داشت، گفت: «زندان هتل نیست.»
او از زمان تصدی سمت خود در اواخر سال ۲۰۲۲، شرایط اسیران فلسطینی را دشوارتر کرده است از جمله اینکه گرسنگی دادن، اهمال پزشکی، شکنجه و حبس انفرادی را تشدید کرده است.
طبق گزارشهای نهادهای حقوق بشری، در حال حاضر نزدیک به ۹۵۰۰ فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی نگهداری میشوند که ۹۴ تن از آنها زن و بیش از ۳۵۰ تن دیگر از آنها کودک هستند و در معرض گرسنگی، شکنجه و بیتوجهی پزشکی قرار دارند.