به گزارش وزارت دفاع روسیه، پهپاد‌های تهاجمی انبار‌های یک واحد صنعتی مرتبط با ارتش را در کی‌یف هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه صبح امروز، یکشنبه، گزارش داد که در جریان حملات گسترده شب گذشته به شهر کی‌یف، یک واحد صنعتی و چند انبار مرتبط با ارتش اوکراین در این شهر هدف قرار گرفتند.

به گزارش تسنیم، در گزارش این وزارتخانه آمده است: «پهپاد‌های تهاجمی نیرو‌های مسلح روسیه، واحد صنعتی تولید محصولات سیمانی "آزبست‌" در کی‌یف را هدف قرار دادند که فضا‌های انبار آن برای نگهداری مواد منفجره مورد نیاز شرکت علمی ـ فنی و مهندسی با مسئولیت محدود «مهمات هوشمند» استفاده می‌شد.»

ارتش روسیه محل پرتاب موشک‌های «فلامینگو» و تأسیسات بخش سوخت و انرژی اوکراین را هدف قرار داد

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که ارتش این کشور طی شبانه‌روز گذشته، محل پرتاب موشک‌های «فلامینگو» و همچنین تأسیسات بخش سوخت و انرژی و مراکز لجستیکی اوکراین را که برای تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح این کشور استفاده می‌شدند، هدف قرار داد. طبق این اطلاعات، هواپیما‌های عملیاتی- تاکتیکی، پهپادها، نیرو‌های موشکی و توپخانه در این عملیات مشارکت داشتند.

در جریان این حملات یک کارگاه تولید مهمات و محل‌های مونتاژ و نگهداری پهپاد‌ها و قطعات آنها نیز هدف حمله قرار گرفتند.

نیرو‌های مسلح روسیه آماده‌سازی حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را آغاز کردند

علاوه بر این، وزارت دفاع روسیه یادآور شده است که نیرو‌های مسلح این کشور بر اساس دستور‌های دریافتی و در پاسخ به حملات رژیم کی‌یف به زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه، آماده‌سازی برای اجرای حملات گسترده به تأسیسات زیرساختار‌های انرژی اوکراین را آغاز کرده‌اند.

این وزارتخانه همچنین آماری از خسارات نیرو‌های مسلح اوکراین از آغاز عملیات ویژه نظامی ارائه کرد. طبق اطلاعات وزارت دفاع روسیه، تاکنون ۶۷۴ فروند هواپیما، ۲۸۴ فروند بالگرد، بیش از ۲۲۳ هزار پهپاد و همچنین ۶۷۰ سامانه موشکی پدافند هوایی منهدم شده است.

ضمن اینکه طبق اطلاعات وزارت دفاع روسیه، سامانه‌های پدافند هوایی در حالت آماده‌باش رزمی این کشور طی شب گذشته ۴۹۴ فروند پهپاد مهاجم اوکراینی را در آسمان مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کردند.