پوتین تولد لوکاشنکو را تبریک گفت

کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تولد همتای بلاروسی خود را تبریک گفت و خاطرنشان کرد که برای اعتمادی که بین آنها ایجاد شده است، ارزش قائل است.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین ضمن تبریک تولد الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسی خود اعلام کرد که دو کشور به ترویج روند‌های ادغام سودمند متقابل ادامه خواهند داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، رئیس جمهور روسیه همچنین اعلام کرد: «من واقعا برای درک و اعتماد متقابلی که بین ما ایجاد شده است، ارزش قائلم و البته ما به روابط دوستانه و همکاری سازنده خود برای تقویت همکاری‌های گسترده روسیه و بلاروس و همچنین ترویج فرآیند‌های ادغام سودمند متقابل در فضای اوراسیا ادامه خواهیم داد.»

پوتین افزود: «ما به روابط دوستانه و همکاری سازنده بین دو کشور برای تقویت همکاری گسترده روسیه و بلاروس و همچنین ترویج فرآیند‌های ادغام سودمند متقابل در فضای اوراسیا ادامه خواهیم داد.»