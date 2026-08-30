برگزاری مجمع ۲۰۲۶ سازمان همکاری شانگهای در بیشکک

جوان آنلاین: این رویداد با عنوان «آیندهای از همدلی، سفری نو در کنار یکدیگر» به مناسبت بیستوششمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار خواهد شد و گروه رسانهای چین (CMG) با همکاری شرکت ملی رادیو و تلویزیون جمهوری قرقیزستان (UTRK) میزبانی آن را بر عهده دارد.
به گزارش ایرنا، در این مجمع، نمایندگان سازمانهای رسانهای کشورهای عضو و شرکای سازمان همکاری شانگهای درباره چشمانداز معاصر، مأموریتها و مسئولیتهای رسانهها و همچنین مسیرهای توسعه نوآورانه این سازمانها به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
بررسی نقش رسانهها در تقویت ارتباطات میان ملتها و گسترش همکاریهای فرهنگی و مردمی از دیگر محورهای این رویداد خواهد بود.
همچنین قرار است در جریان این مجمع، مجموعهای از نتایج و دستاوردهای همکاری در حوزه تبادلات مردمی و فرهنگی اعلام شود؛ اقداماتی که به تقویت ارتباطات میان جوامع کشورهای عضو و شرکای سازمان همکاری شانگهای و تداوم روند توسعه این سازمان کمک خواهد کرد.
این رویداد در چارچوب برنامههای مرتبط با بیستوششمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار میشود و بر نقش همکاریهای رسانهای و فرهنگی در تعمیق روابط میان کشورهای عضو و شرکای این سازمان تاکید دارد.
برگزاری مجمع ۲۰۲۶ سازمان همکاری شانگهای درباره تبادلات مردمی در بیشکک
سادیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان نیز در پیامی به شرکتکنندگان در مجمع رسانهای تبادلات بشردوستانه سازمان همکاری شانگهای با عنوان «هماهنگی صداها رو به آینده؛ مسیر تازه توسعه» که در ساختمان شرکت ملی رادیو و تلویزیون قرقیزستان برگزار میشود، بر اهمیت این رویداد تاکید کرد.
این پیام از سوی عسکت الاگوزوف دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری قرقیزستان به شرکتکنندگان ابلاغ شد.
جباروف در این پیام خاطرنشان کرد که برگزاری این مجمع در سال بیستوپنجمین سالگرد تاسیس سازمان همکاری شانگهای، همزمان با ریاست جمهوری قرقیزستان بر این سازمان و در آستانه بیستوششمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این پیام آمده است: بیستوپنج سال فعالیت و توسعه سازمان همکاری شانگهای به روشنی نشان داده است که همکاری مستحکم بر پایه اعتماد میان ملتها، برابری، احترام به فرهنگ و سنتهای ملتها و آمادگی برای گفتوگوی صریح و رشد مشترک شکل میگیرد.