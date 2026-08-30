کد خبر: 1376739
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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

ایکس مدعی شد یک مزرعه ترول یافته است

2 تیم ایمنی ایکس در تحقیقات خود درباره حساب‌های کاربری غیرواقعی چینی، یک مزرعه بات با ۲۰۰ هزار حساب در پلتفرم خود کشف کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از انگجت، این شرکت یافته‌های خود را در صفحه امور جهانی دولتی (Global Government Affairs) خود منتشر کرده است. ایکس مدعی است ۲۰۰ حساب از این تعداد محتوای کمیک استریپ، عکس و متن درباره دیتاسنتر‌های هوش مصنوعی به شیوه‌ای منتشر می‌کردند که ممکن بود استدلالی مشروع درباره هوش مصنوعی و سیاست‌های انرژی آمریکا را منحرف یا دستکاری کند.

به گزارش مهر، پست‌های این حساب‌های کاربری به طور خاص درباره آنکه چگونه دیتاسنتر‌ها ممکن است قیمت برق خانوار را بیفزایند و به شبکه توزیع برق شهر‌های اطراف فشاربیاورند، بحث کرده بودند.

ایکس فهرستی از حساب‌های کاربری که در این مزرعه ترول کشف شده بود منتشر نکرده، اما نمونه‌هایی را در پلتفرمش پست کرده است.

در پست این شرکت آمده است:ما به حفظ یک پلتفرم باز و واقعی که افراد درآن می‌توانند درباره موضوعات مورد توجه عموم صحبت کنند، متعهد هستیم. ما با هرگونه تلاش برای کاهش یکپارچگی این میدان برخورد و حساب‌هایی که سیاست ما را نقض کنند، تعلیق می‌کنیم.


براساس نمونه پست‌هایی که ایکس به اشتراک گذاشته، حساب‌های کاربری غیرواقعی از اوپن‌ای آی برای تولید تصاویر و محور‌های گفتمانی خود استفاده کردند. همین تصاویر در گزارش اوپن‌ای آی که در ماه ژوئن درباره حساب‌های کاربری که احتمالا در چین مستقر بودند و از چت جی پی تی برای تولید محتوای ضد دیتا سنتر استفاده می‌کردند، نیز وجود داشت.

البته ایکس اعلام نکرده بقیه حساب‌های کاربری در این مزرعه ترول وسیع درباره چه موضوعی محتوا منتشر می‌کردند.

برچسب ها: ایکس ، ترول ، هوش مصنوعی
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