یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو حمله‌ای تند به ایتامار بن گویر انجام داد و گفت او اکثریت جناح راست را به خطر انداخته و پلیس اسرائیل را به ابزاری سیاسی علیه فعالان راست‌گرا تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: یائیر نتانیاهو از امتناع بن گویر از تشکیل ائتلاف انتخاباتی با سایر احزاب و چهره‌های راست‌گرا انتقاد کرد و هشدار داد که چندپارگی آرا می‌تواند مانع از عبور برخی احزاب از آستانه انتخابات شود و در نتیجه باعث شود جناح راست اکثریت پارلمانی ۶۱ کرسی خود را از دست بدهد.

به گزارش ایسنا، او با هشدار نسبت به تشکیل دولتی که شامل یائیر گولان و گادی آیزنکوت با حمایت اخوان المسلمین باشد، احتمال پیوستن بن گویر به اپوزیسیون را به مسخره گرفت و گفت که به تولید ویدیو‌های تیک‌تاک در آنجا بسنده خواهد کرد.

یائیر همچنین به عملکرد بن گویر به عنوان رئیس وزارت امنیت داخلی حمله کرد و گفت که پلیس، تحت رهبری او، به ابزاری سیاسی برای چپ‌گرایان تبدیل شده است و آنها را به آزار و اذیت فعالان راست‌گرا و دستگیری افراد به دلایل سیاسی متهم کرد.

یائیر در ادامه، بن گویر و پلیس را به لاپوشانی پرونده‌های حساس، از جمله پرونده دادستان کل سابق ارتش و ماجرای «نیروی ۱۰۰» متهم کرد، حمله‌ای که تشدید جدید اختلافات در اردوگاه راست‌گرایان اسرائیل تلقی می‌شود.

نتانیاهو علناً به بن گویر هشدار داده بود که شکست ائتلاف با حزب راست‌گرای بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم «می‌تواند منجر به تشکیل دولتی شود که شامل گادی آیزنکوت، یائیر گولان و احزاب عرب باشد.»

بن گویر پاسخ داد که «نتانیاهو به خوبی از نتایج انتخابات آگاه است و آنچه لازم است یافتن راه حلی برای حزب صهیونیست مذهبی بدون تحمیل ائتلاف با اُتسما یهودیت است.»

روز جمعه، حزب «اُتسما یِهودیت» به رهبری بن گویر اعلام کرد که «در انتخابات آتی کنست در فهرست مشترک با حزب صهیونیستی مذهبی اسموتریچ شرکت نخواهد کرد» و تأکید کرد که این تصمیم «نهایی و قطعی است و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد».