روزنامه رژیم صهیونیستی از برخی تردید‌ها در داخل ارتش این رژیم نسبت به تلاش‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی آن برای ایجاد تنشی عمدی در کرانه باختری در راستای اهداف انتخاباتی‌اش نوشت.

جوان آنلاین: روزنامه عبری هاآرتص امروز -یکشنبه- نوشت: برخی در ارتش اسرائیل گمان می‌کنند که نتانیاهو شرایط را برای وخامت عامدانه اوضاع در کرانه باختری جهت کسب نتایج انتخاباتی فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، این روزنامه عبری در ادامه نوشت: بسیاری در بلوک راست از جمله بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی تمایل خود را برای درگیری شدیدتر در کرانه باختری پنهان نمی‌کنند چراکه این وضعیت به آنها این امکان را می‌دهد تا حمله نظامی پیش‌دستانه برای سرنگونی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین و به دنبال آن اشغال اراضی آن و آوارگی گسترده ساکنان آنها را توجیه کنند.

معاریو: احتمالا نتانیاهو برای تعویق انتخابات به اقدامی امنیتی روی آورد

روزنامه عبری معاریو نیز امروز به قلم «آلون بن دیوید» تحلیلگر سیاسی نوشت: نتانیاهو ممکن است برای به تعویق انداختن انتخابات به یک اقدام امنیتی متوسل شود.

بن دیوید در مقاله خود در این روزنامه عبری افزود: «ارتش اسرائیل از قصد رهبران ائتلاف برای به راه انداختن یک درگیری جدید پیش از انتخابات چه در کرانه باختری و چه در غزه آگاه است، اما رئیس ستاد و ژنرال‌ها زمانی که مامور آغاز جنگی هستند که نیاز واقعی امنیتی برای آن وجود ندارد، چه خواهند کرد؟»

این تحلیلگر صهیونیست در ادامه نوشت: پشت تمام تلاش‌های کابینه نتانیاهو برای به راه انداختن دوباره درگیری در یکی از مناطق، این موضوع نگران‌کننده نهفته است که برای نخست وزیر، انتخابات پیش رو ارتباطی به آینده اسرائیل نداشته، بلکه مربوط به آزادی و آینده شخصی او است.

او افزود: نتانیاهو نتایج نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و از ابعاد خطرات احتمالی مطلع است و درک می‌کند، تاکنون نیز هیچ چیزی در رفتار او وجود مشاهده نشده که به ما اطمینان دهد که برای به تعویق انداختن انتخابات به اقدامی امنیتی متوسل نخواهد شد.

بن دیوید در مورد غزه نیز مدعی شد: «تروریسم بادبادک‌ها» می‌تواند بهانه‌ای برای کابینه نتانیاهو فراهم کند تا به ارتش دستور آغاز عملیات زمینی گسترده را بدهد.

این تحلیلگر سیاسی صهیونیست در پایان نیز نوشت: این واقعیت که تاکنون بادبادک‌هایی که از غزه پرتاب شده‌اند، بدون هیچ‌گونه مواد منفجره یا آتش‌زا پیدا شده‌اند، مانع از آن نشده که رسانه‌ها و نه فقط کانال‌های رژیم روایت «تروریسم بادبادک‌ها» را اتخاذ نکنند.