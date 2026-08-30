جوان آنلاین: پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت اتحاد امت اسلامی و اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنان قسم خورده اتحاد این امت هستند، مورد توجه رسانههای عربی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، شبکه النشره با انتشار بخشهایی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نقل از ایشان نوشت که ایران همواره برای اتحاد امت اسلامی تلاش کرده و هرگز اجازه بروز هیچ اختلافی را بین فرزندان امت نخواهند داد.
خبرگزاری اسپوتنیک نیز آن بخش از پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای خطاب به کشورهای اسلامی از جمله کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس را مورد توجه قرار داده و به نقل از ایشان نوشت: حاکمان خلیج فارس دشمن واقعی خود را بشناسید و و نقشهاش را دریافته و با آن مقابله کنید.
اسپوتنیک همچنین به نقل از ایشان گزارش داد: ما به وحدت و دفاع مشترک علیه دشمنان و همکاری بین مسلمان دعوت میکنیم و درباره سوء استفاده از تفاوتهای مذهبی، نژادی و سیاسی برای ایجاد اختلافات هشدار میدهیم.
پایگاه لبنانی «العهد» نیز با انتشار پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، نوشت: وحدت مسلمانان در مقابل کفر جهانی یک مساله سطحی و گذرا نیست و مقصود از وحدت آن است که در سطح عمومی جوامع اسلامی، نقاط مشترک بین همگان، و محور و اصل قرار گیرد.
شبکه المنار نیز با انتشار کامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نقل از ایشان نوشت: حاکمان آمریکا و رژیم صهیونیستی، دشمنان امت اسلامی هستند و علاج مشکلات نیز در همکاری و وحدت کلمه است.
شبکه عراقی «العهد» نیز پیام رهبر انقلاب به مناسب هفته وحدت اسلامی را منتشر کرد و به نقل از ایشان نوشت: اکنون وقت آن است که مسلمانان به فکر فرو روند و حوادث را دقیقتر بنگرند.
پایگاه «عرب ۴۸» نیز با انتشار بخشهایی از پیام رهبر انقلاب اسلامی، نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران درباره ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان هشدار و تأکید کرد که هر فردی هر کاری که به تفرقه بین مسلمانان بینجامد را صورت دهد، مقصود دشمنان اسلام را سامان داده است.
این پایگاه خبری همچنین به نقل از ایشان نوشت: اگر مسلمانان «ید واحدهای» بودند این اتفاقات برای فلسطینیان رخ نمیداد.
شبکه المیادین نیز بخشهایی از پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را منتشر کرد و به نقل از ایشان نوشت: من به عنوان خادم این ملت هرگز اجازه بروز اختلافات در میان فرزندان امت را نخواهم داد، ایران همواره برای اتحاد امت اسلامی تلاش کرده است.