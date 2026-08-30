کارشناس سازمان هواشناسی از رگبار باران در ارتفاع البرز مرکزی و شمال، و وقوع گردوخاک در جنوب، شرق و شمال‌شرق کشور خبر داد.

جوان آنلاین: از وزارت راه و شهرسازی، کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز در آذریجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، گلستان، گیلان، شمال کردستان، قزوین، زنجان و ارتفاع البرز مرکزی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

به گزارش مهر، رفیعی ادامه داد: دوشنبه، مناطقی از آذربایحان‌غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان‌شمالی و ارتفاع استان‌های قزوین، البرز و تهران، رگبار باران و وزش باد را دارند.

به گفته وی، طی پنج روز آینده در مناطقی از شرق، شمال‌شرق، جنوب‌شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور، همچنین طی دو روز آینده در شمال غرب، غرب، جنوب‌غرب، استان‌های قزوین، البرز و تهران وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش‌بینی شده است.

کارشناس سازمان هواشناسی توضیح داد: دریای خزر از امروز تا سه‌شنبه و خلیج‌فارس از سه‌شنبه تا پایان هفته مواج و متلاطم است.

رفیعی افزود: تهران در ساعت‌های عصر، افزایش باد و وزش باد شدید دارد. بیشینه دمای امروز تهران به ۳۷ درجه بالای صفر می‌رسد و کمینه دمای پایتخت نیز ۲۶ درجه ثبت شد.