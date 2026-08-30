هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

جوان آنلاین: پیام مساعدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار از صدور هشدار دریایی نارنجی در استان خبر داد و افزود: از زمان شروع این هشدار بعد از ظهر دوشنبه (۹ شهریور) و زمان پایانآن اواخر چهارشنبه (۱۱ شهریور) خواهد بود.

به گزارش مهر، مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی (گاهی تا ۶۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار روز دوشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی، سه شنبه سواحل و فراساحل و چهارشنبه سواحل و فراساحل (غالبا مرکزی و جنوبی) استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در تردد‌ها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناور‌های سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه‌های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.

وی بیان کرد: اجتناب از تردد‌های دریایی به‌ویژه تردد شناور‌های سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می‌شود.