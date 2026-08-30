یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل شب گذشته و بامداد امروز یکشنبه به صورت گسترده به چندین شهر، روستا و اردوگاه‌های فلسطینی در کرانه باختری یورش بردند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، همزمان با یورش گسترده نظامیان صهیونیست به شهرها، روستا‌ها و اردوگاه‌های فلسطینی در کرانه باختری، شماری از شهرک‌نشینان صهیونیست نیز تحت حمایت ارتش رژیم اشغالگر دست به حملاتی علیه فلسطینیان زدند که باعث وقوع درگیری، بازداشت و وارد آمدن خسارت به اموال فلسطینیان شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به روستای دیر سامت در جنوب الخلیل یورش برده و به سمت منطقه طاروسا پیشروی کرده و وارد یک خانه در شهر یطا شدند همچنین شهرک‌نشینان به یک خانه فلسطینی در روستای غوین واقع در نزدیکی شهرک السموع یورش بردند.

در جِنین و اطراف آن نیز درگیری مستقیمی بین شهرک‌نشینان و فلسطینیان در اراضی شهرک عرابه واقع در جنوب غربی جِنین رخ داد و نیرو‌های اشغالگر در جریان یورش به روستای بیت قاد در شرق این شهر، وارد تعدادی از خانه‌ها شده و همچنین به روستای دیر غزاله در شرق جِنین یورش بردند.

در نابلس نیز نیرو‌های اشغالگر به روستا‌های مادما و عورتا یورش برده و شهرک‌نشینان نیز تحت حمایت ارتش به روستای عورتا در جنوب شرقی نابلس یورش بردند.

استان‌های رام‌الله و البیره، طوباس و طولکرم نیز شاهد یورش‌های مشابه نظامیان رژیم صهیونیستی بود و نیرو‌های اشغالگر در حین یورش به خانه‌های فلسطینیان در روستای المغیر واقع در شمال شرقی رام‌الله شروع به شلیک گاز اشک‌آور کردند.

این یورش‌ها و تجاوزات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست در ادامه یورش‌ها به نقاط مختلف کرانه باختری صورت گرفت و در حالی که فلسطینیان خواهان گسترش مقاومت و مقابله با این نظامیان هستند، روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت که ارتش اسرائیل در حال بررسی انتقال بخشی از نیرو‌های مستقر خود در لبنان و غزه به کرانه باختری است.