واگذاری ۳۰۰ هزار قطعه زمین روستایی آغاز شد

جوان آنلاین: فرآیند اجرایی واگذاری اراضی روستایی برای تأمین زمین مورد نیاز حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرحهای حمایتی مسکن از امروز ۸ شهریور آغاز شد. بر این اساس متقاضیان در چهار مرحله برای تخصیص زمین فراخوان خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مطابق دستورالعمل «واگذاری اراضی روستایی»، فرآیند واگذاری تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
تسهیل دسترسی متقاضیان به زمین مسکونی، کوتاه شدن مسیر خانهدار شدن خانوارهای روستایی و استفاده از ظرفیت روستاهای برخوردار از زمین، از اهداف این طرح اعلام شده است. این برنامه همچنین با هدف تقویت مهاجرت معکوس و جلوگیری از خالی شدن روستاها اجرا میشود.
بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در مرحله نخست متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص پروژه و افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۰ در طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کردهاند، در اولویت قرار دارند.
مرحله دوم از ۱۸ شهریور آغاز میشود و متقاضیانی را شامل میشود که طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ثبتنام کردهاند. در مرحله سوم، از ۲۸ شهریور، ثبتنامشدگان سال ۱۴۰۳ و پس از آن فراخوان میشوند. مرحله چهارم نیز از ۷ مهرماه با انتشار فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد.
در اولویت نخست واگذاری، افراد بومی روستا قرار دارند؛ این گروه شامل ساکنان فعلی و افرادی است که ریشه و سابقه سکونت در روستا دارند. پس از آن، ساکنان شهرهای مجاور روستاهای دارای ظرفیت تأمین زمین امکان ثبت درخواست خواهند داشت.
نحوه درخواست زمین روستایی
در سه مرحله نخست، متقاضیان واجد شرایط از طریق پیامک برای مراجعه و تکمیل مراحل واگذاری مطلع میشوند. متقاضی پس از ورود به سامانه طرحهای حمایتی مسکن، روستای مورد نظر خود را انتخاب کرده و مدارک مربوط به سابقه سکونت، ریشه یا نسب خود را بارگذاری میکند.
این مدارک باید به تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری برسد. پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، مراحل تخصیص زمین انجام خواهد شد.
اراضی در قالب واگذاری ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و هزینه آمادهسازی زمین نیز بر عهده متقاضی خواهد بود. چنانچه شرایط متقاضی احراز نشود یا ظرفیت زمین در روستای انتخاب شده تکمیل شده باشد، درخواست وی از فرایند واگذاری حذف نمیشود؛ بلکه متقاضی به صف شهر انتخابی قبلی خود بازگردانده خواهد شد.