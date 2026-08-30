کد خبر: 1376727
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱
اقتصاد » اخبار کلی

واگذاری ۳۰۰ هزار قطعه زمین روستایی آغاز شد

2 فرآیند واگذاری ۳۰۰ هزار قطعه زمین روستایی آغاز شد. این برنامه تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: فرآیند اجرایی واگذاری اراضی روستایی برای تأمین زمین مورد نیاز حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن از امروز ۸ شهریور آغاز شد. بر این اساس متقاضیان در چهار مرحله برای تخصیص زمین فراخوان خواهند شد.

به گزارش تسنیم، مطابق دستورالعمل «واگذاری اراضی روستایی»، فرآیند واگذاری تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

تسهیل دسترسی متقاضیان به زمین مسکونی، کوتاه شدن مسیر خانه‌دار شدن خانوار‌های روستایی و استفاده از ظرفیت روستا‌های برخوردار از زمین، از اهداف این طرح اعلام شده است. این برنامه همچنین با هدف تقویت مهاجرت معکوس و جلوگیری از خالی شدن روستا‌ها اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در مرحله نخست متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص پروژه و افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۰ در طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت قرار دارند.

مرحله دوم از ۱۸ شهریور آغاز می‌شود و متقاضیانی را شامل می‌شود که طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ثبت‌نام کرده‌اند. در مرحله سوم، از ۲۸ شهریور، ثبت‌نام‌شدگان سال ۱۴۰۳ و پس از آن فراخوان می‌شوند. مرحله چهارم نیز از ۷ مهرماه با انتشار فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد.

در اولویت نخست واگذاری، افراد بومی روستا قرار دارند؛ این گروه شامل ساکنان فعلی و افرادی است که ریشه و سابقه سکونت در روستا دارند. پس از آن، ساکنان شهر‌های مجاور روستا‌های دارای ظرفیت تأمین زمین امکان ثبت درخواست خواهند داشت.

نحوه درخواست زمین روستایی

در سه مرحله نخست، متقاضیان واجد شرایط از طریق پیامک برای مراجعه و تکمیل مراحل واگذاری مطلع می‌شوند. متقاضی پس از ورود به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، روستای مورد نظر خود را انتخاب کرده و مدارک مربوط به سابقه سکونت، ریشه یا نسب خود را بارگذاری می‌کند.

این مدارک باید به تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری برسد. پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، مراحل تخصیص زمین انجام خواهد شد.

اراضی در قالب واگذاری ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و هزینه آماده‌سازی زمین نیز بر عهده متقاضی خواهد بود. چنانچه شرایط متقاضی احراز نشود یا ظرفیت زمین در روستای انتخاب شده تکمیل شده باشد، درخواست وی از فرایند واگذاری حذف نمی‌شود؛ بلکه متقاضی به صف شهر انتخابی قبلی خود بازگردانده خواهد شد.

برچسب ها: روستاهای ایران ، واگذاری زمین ، وزارت راه و شهرسازی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

جانم به دارو بند است

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

جمعیت بر لبه پرتگاه 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار