تیراندازی در مراسمی در شمال سوئیس یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت

پلیس سوئیس اعلام کرد، تیراندازی بامداد یکشنبه در جریان برگزاری مراسمی در شمال این کشور، چندین کشته و زخمی برجای گذاشت و عملیات گسترده پلیس برای بررسی ابعاد حادثه در این منطقه ادامه دارد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری رویترز، پلیس محلی سوئیس اعلام کرد در پی تیراندازی بامداد امروز در جریان برگزاری یک مراسم در شمال این کشور، چندین نفر قربانی شده‌اند.

به گزارش ایرنا، پلیس منطقه‌ای در ایالت آرگائو اعلام کرد، عملیات گسترده‌ای در این منطقه در حال انجام است و از مردم خواست هرگونه فیلم یا تصویر مربوط به این حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند. روزنامه بلیک گزارش داد این تیراندازی در یک مهمانی شبانه روی داده است.

این روزنامه همچنین تصاویری را منتشر کرد که به گفته آن، یکی از خوانندگانش از نقطه‌ای مرتفع تهیه کرده است. در این تصاویر، صحنه‌ای از خیابانی در شب دیده می‌شود و صدای چندین گلوله نیز به گوش می‌رسد.

هنوز جزئیات بیشتری در مورد این حادثه مخابره نشده است.