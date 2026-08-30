مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از چند عملیات مهم پلیس طی روز‌های اخیر خبر داد که منجر به دستگیری باند پنج نفره توزیع شیشه و هروئین در حاشیه اتوبان‌های تهران، دستگیری سارق منازل با ۱۶ فقره سرقت، پایان فعالیت «دنتال طلا» در شمال تهران و پلمب مرکز غیرمجاز دندانپزشکی، کشف ۶ میلیارد تومان فیلتر خودرو قاچاق در جنوب تهران و پایان معمای ۴ ساله یک فقدانی شد.

جوان آنلاین: در این عملیات که با هماهنگی مقام قضایی و به صورت همزمان در دو نقطه از شهر تهران انجام شد، هر پنج عضو این باند دستگیر شدند و مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان بیش از یک کیلوگرم شیشه و هروئین به همراه چندین قبضه سلاح سرد کشف کردند.

رصد یک باند حرفه‌ای در حاشیه اتوبان‌ها

سرهنگ علی عسگری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، از فعالیت اعضای یک باند حرفه‌ای در زمینه توزیع مواد مخدر در حاشیه اتوبان‌های تهران مطلع شدند که اعضای این باند با استقرار در نقاط مختلف و ایجاد پاتوق، اقدام به فروش شیشه و هروئین می‌کردند.

از بزرگراه یادگار امام تا چند اتوبان دیگر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از مراکز اصلی فعالیت این باند در محدوده بزرگراه یادگار امام (ره) قرار داشته و اعضای آن در حاشیه چند اتوبان دیگر شهر تهران نیز اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کردند.

پایان فعالیت پنج عضو باند در یک عملیات هماهنگ

وی با اشاره به نحوه اجرای عملیات افزود: مأموران در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، اعضای باند را در دو نقطه از شهر تهران دستگیر کردند و به فعالیت آنها پایان دادند.



پایان کار سارق منازل در تهران با ۱۶ فقره سرقت در پرونده

سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت نیز از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل در عملیات مأموران پلیس خبر داد که با شناسایی خانه‌های خالی از سکنه، قفل را تخریب و وارد ساختمان‌ها می‌شد.

وی اظهار کرد که متهم در جریان تحقیقات به ۱۶ فقره سرقت اعتراف کرد و بخشی از اموال مسروقه نیز از مخفیگاهش کشف شد.

پایان معمای ۴ ساله یک فقدانی؛ ردپای مالی، پرده از زندگی پنهان برداشت

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، به پرونده فقدان مردی اشاره کرد که حدود چهار سال پیش به‌طور مشکوکی ناپدید شده بود و خانواده‌اش احتمال وقوع جنایت یا خودکشی او را مطرح کرده بودند.

وی افزود: با پیگیری‌های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ و بررسی ردپای مالی و شناسایی ارتباطات پنهان، سرانجام محل حضور فرد فقدانی آشکار و مشخص شد او در تمام این سال‌ها با هویتی متفاوت، دور از خانواده زندگی می‌کرده است.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری ادامه داد: تحقیقات نشان داد فرد فقدانی حدود چهار سال قبل، به دلیل مخالفت‌های خانوادگی با تصمیم او برای ازدواج، با برنامه‌ریزی قبلی از منزل خارج شده و در این مدت با تغییر هویت و بهره‌گیری از امکانات افراد دیگر، زندگی مستقلی را دور از خانواده دنبال کرده است.

پایان فعالیت «دنتال طلا» در شمال تهران؛ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی پلمب شد

سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد در پی شکایت‌های متعدد از یک مرکز دندانپزشکی، مرکز غیرمجاز خدمات دندانپزشکی «دنتال طلا» که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به جذب شهروندان می‌کرد، با ورود پلیس آگاهی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شناسایی و پلمب شد و در این اقدام پلیس دو نفر از گردانندگان این مرکز دستگیر و تجهیزات پزشکی غیرمجاز نیز توقیف شد.

وی افزود: شاکیان اعلام کرده بودند که پس از مشاهده تبلیغات این مرکز در صفحات فضای مجازی، برای دریافت خدمات دندانپزشکی به محلی در خیابان شهید باهنر مراجعه کرده‌اند، اما نه‌تنها خدمات مورد انتظار خود را دریافت نکرده‌اند، بلکه برخی اقدامات درمانی انجام‌شده، مشکلات و آسیب‌هایی برای دندان‌های آنان ایجاد کرده است.

کشف ۶ میلیارد تومان فیلتر خودرو قاچاق در جنوب تهران

سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳ هزار عدد فیلتر خودرو قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان در جریان عملیات پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در یک انبار واقع در محدوده جاده شورآباد کشف شد.

وی افزود: تیم عملیاتی پس از شناسایی دقیق محل، در یک عملیات غافلگیرانه وارد انبار شده و اقدام به بازرسی از محل کردند که در جریان این بازرسی مشخص شد کالا‌های موجود فاقد اسناد و مدارک قانونی بوده و منشأ آنها نیز مورد تأیید قرار نگرفته است.