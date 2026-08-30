کد خبر: 1376720
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

دفاع رودریگز از توافق انرژی با آمریکا به رغم اعتراضات داخلی

3 رئیس جمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد که توافق چارچوب انرژی حاصل شده با آمریکا به مدت ۲۵ سال اعتبار خواهد داشت.

جوان آنلاین: دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، در بحبوحه اعتراضات در کاراکاس علیه حضور آمریکا، ادعا کرد که توافق انرژی ۲۵ ساله با واشنگتن، حاکمیت ونزوئلا را حفظ کرده و ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، این اظهارات به عنوان یک اصلاح یا شاید یک تعدیل موقت در اظهارات قبلی منابع نزدیک به ریاست جمهوری ونزوئلا مطرح می‌شود: اینکه توافق با ایالات متحده به مدت ۱۰۰ سال کامل و نه کمتر ادامه خواهد داشت.

رودریگز معتقد است که کاراکاس حاکمیت کامل خود را بر منابع طبیعی و ثروت نفتی خود حفظ خواهد کرد و این مشارکت اقتصادی بر مالکیت ملی میادین نفتی استراتژیک تأثیری نخواهد گذاشت.

او مدعی شد که هدف، جذب سرمایه‌گذاری‌های مالی و فناوری برای بازسازی زیرساخت‌های بخش هیدروکربن است. همچنین هدف این توافق‌نامه افزایش تولید نفت خام و توسعه این بخش، ضمن حفظ کامل مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع طبیعی آن است.

رودریگز در سخنرانی‌ای که از شبکه دولتی VTV پخش شد، از این توافق‌نامه تمجید کرد و آن را «تاریخی» خواند و آن را توافقی دانست که به شکل‌دهی آینده کشور، احیای اقتصاد و افزایش درآمد کمک خواهد کرد!

او توضیح داد که این پروژه دوجانبه شامل توسعه ۱۷ میدان نفتی استراتژیک به عنوان هدف اولیه برای تولید بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز است، در حالی که طرح گسترده‌تر شامل توسعه هشت میدان نفتی جدید به عنوان بخشی از گسترش بیشتر بخش انرژی است.

رودریگز خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه امکان استفاده از سرمایه، فناوری و تخصص عملیاتی را برای پشتیبانی از بهبود یک بخش استراتژیک که به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است، فراهم می‌کند.

او تأکید کرد که این توافق‌نامه می‌تواند تا ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد برای دولت ونزوئلا (بر اساس قیمت مرجع ۶۵ دلار در هر بشکه) ایجاد کند، که تقریباً ۱۹ دلار از هر بشکه تولید و فروخته شده مستقیماً به ونزوئلا می‌رود و افزایش قابل توجهی در درآمد‌ها ایجاد می‌کند. با این حال، او احتمال نوسانات قیمت نفت خام را تأیید کرد.

در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، اعتراضاتی علیه کنترل ایالات متحده بر این کشور، به ویژه بخش انرژی آن، آغاز شده، به طوریکه تظاهرکنندگان قطع برق مداوم در این کشور نفت‌خیز را محکوم کردند.

اعلام ترامپ و اعتراضات مردمی در کاراکاس

اظهارات رودریگز و استقبال او از این توافق پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که کشورش «بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان» را با ونزوئلا منعقد کرده است، که نشان دهنده موفقیت واشنگتن در «تصرف» بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا است.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی Truth اظهار داشت: «آمریکا به تازگی با ملت ونزوئلا در مورد بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان به توافق رسیده است.»

ترامپ افزود که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هگست، وزیر دفاع، به دستور او، با همکاری نزدیک رودریگز و با مشارکت بخش خصوصی، «کنترل آمریکا بر بخش عمده‌ای از ذخایر نفتی اثبات‌شده ونزوئلا که بیش از ۶۵ میلیارد بشکه است را بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان آمریکایی تضمین کرده‌اند.» ترامپ جزئیات کمی ارائه داد.

مارکو روبیو نیز پیش از این اظهار داشت که توافق نفتی با ونزوئلا یک پیروزی بزرگ برای هر دو کشور و مظهر رویکرد «اول آمریکا» است.

برچسب ها: ونزوئلا ، آمریکا ، صادرات نفت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

جانم به دارو بند است

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

جمعیت بر لبه پرتگاه 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار