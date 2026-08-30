دفاع رودریگز از توافق انرژی با آمریکا به رغم اعتراضات داخلی

جوان آنلاین: دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، در بحبوحه اعتراضات در کاراکاس علیه حضور آمریکا، ادعا کرد که توافق انرژی ۲۵ ساله با واشنگتن، حاکمیت ونزوئلا را حفظ کرده و ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، این اظهارات به عنوان یک اصلاح یا شاید یک تعدیل موقت در اظهارات قبلی منابع نزدیک به ریاست جمهوری ونزوئلا مطرح می‌شود: اینکه توافق با ایالات متحده به مدت ۱۰۰ سال کامل و نه کمتر ادامه خواهد داشت.

رودریگز معتقد است که کاراکاس حاکمیت کامل خود را بر منابع طبیعی و ثروت نفتی خود حفظ خواهد کرد و این مشارکت اقتصادی بر مالکیت ملی میادین نفتی استراتژیک تأثیری نخواهد گذاشت.

او مدعی شد که هدف، جذب سرمایه‌گذاری‌های مالی و فناوری برای بازسازی زیرساخت‌های بخش هیدروکربن است. همچنین هدف این توافق‌نامه افزایش تولید نفت خام و توسعه این بخش، ضمن حفظ کامل مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع طبیعی آن است.

رودریگز در سخنرانی‌ای که از شبکه دولتی VTV پخش شد، از این توافق‌نامه تمجید کرد و آن را «تاریخی» خواند و آن را توافقی دانست که به شکل‌دهی آینده کشور، احیای اقتصاد و افزایش درآمد کمک خواهد کرد!

او توضیح داد که این پروژه دوجانبه شامل توسعه ۱۷ میدان نفتی استراتژیک به عنوان هدف اولیه برای تولید بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز است، در حالی که طرح گسترده‌تر شامل توسعه هشت میدان نفتی جدید به عنوان بخشی از گسترش بیشتر بخش انرژی است.

رودریگز خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه امکان استفاده از سرمایه، فناوری و تخصص عملیاتی را برای پشتیبانی از بهبود یک بخش استراتژیک که به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است، فراهم می‌کند.

او تأکید کرد که این توافق‌نامه می‌تواند تا ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد برای دولت ونزوئلا (بر اساس قیمت مرجع ۶۵ دلار در هر بشکه) ایجاد کند، که تقریباً ۱۹ دلار از هر بشکه تولید و فروخته شده مستقیماً به ونزوئلا می‌رود و افزایش قابل توجهی در درآمد‌ها ایجاد می‌کند. با این حال، او احتمال نوسانات قیمت نفت خام را تأیید کرد.

در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، اعتراضاتی علیه کنترل ایالات متحده بر این کشور، به ویژه بخش انرژی آن، آغاز شده، به طوریکه تظاهرکنندگان قطع برق مداوم در این کشور نفت‌خیز را محکوم کردند.

اعلام ترامپ و اعتراضات مردمی در کاراکاس

اظهارات رودریگز و استقبال او از این توافق پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که کشورش «بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان» را با ونزوئلا منعقد کرده است، که نشان دهنده موفقیت واشنگتن در «تصرف» بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا است.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی Truth اظهار داشت: «آمریکا به تازگی با ملت ونزوئلا در مورد بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان به توافق رسیده است.»

ترامپ افزود که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هگست، وزیر دفاع، به دستور او، با همکاری نزدیک رودریگز و با مشارکت بخش خصوصی، «کنترل آمریکا بر بخش عمده‌ای از ذخایر نفتی اثبات‌شده ونزوئلا که بیش از ۶۵ میلیارد بشکه است را بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان آمریکایی تضمین کرده‌اند.» ترامپ جزئیات کمی ارائه داد.

مارکو روبیو نیز پیش از این اظهار داشت که توافق نفتی با ونزوئلا یک پیروزی بزرگ برای هر دو کشور و مظهر رویکرد «اول آمریکا» است.