روایت مشاور پوتین از پشت پرده طرح ترامپ برای تصاحب گرینلند

جوان آنلاین: آنتون کوبیاکوف مشاور رئیس جمهوری روسیه و دبیر اجرایی کمیته سازماندهی مجمع اقتصادی شرق، پیش از برگزاری این مجمع به خبرگزاری تاس گفت: طرح «گرینلند» دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واقع با هدف قرار دادن دیگر بخشهای منطقه قطب شمال تحت کنترل آمریکا مطرح شده بود.
به گزارش ایرنا، کوبیاکوف گفت: «طرح گرینلند ترامپ که بنا بر یک روایت با مخالفت اتحادیه اروپا و دانمارک ناکام ماند و بنا بر روایتی دیگر پوششی برای آماده سازی حمله به ایران بود، در واقع با هدف قرار دادن دیگر بخشهای قطب شمال تحت کنترل آمریکا مطرح شده بود. این طرح شامل گذرگاه شمال غربی در شمال کانادا نیز میشد که موضوع گرینلند و کانادا را به یکدیگر مرتبط میکرد. همچنین شمال اروپا تا آبهای روسیه در دریای بارنتز را در بر میگرفت؛ جایی که مسیر دریایی شمالی آغاز میشود.»
وی افزود: «آمریکا تنها در چنین شرایطی میتوانست حتی با حمایت کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه نروژ که به انگلیس وابسته است، با ظرفیت مسیر دریایی شمالی روسیه رقابت کند.»
کوبیاکوف گفت: این طرح که قرار بود جایگزینی برای مسیر دریایی شمالی در انتقال کالا از اقیانوس آرام به اقیانوس اطلس شمالی و سپس اروپا باشد، اکنون کنار گذاشته شده است و این موضوع فرصتهای قابل توجهی برای روسیه فراهم میکند تا مزیتهای رقابتی مهمی به دست آورد.