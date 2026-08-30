ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

جوان آنلاین: از وزارت راه و شهرسازی، مرکز مدیریت راه‌های کشور در اطلاعیه‌ای، وضعیت جوی و تردد در محور‌های برون‌شهری را تشریح کرد.

به گزارش مهر، بر این اساس، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان، سنگین است.

این گزارش حاکی است، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) روان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در محور‌های شمالی، مداخله‌های جوی وجود ندارد.