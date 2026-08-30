خط و نشان دوباره وزیر صهیونیست علیه تشکیل کشور مستقل فلسطینی

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درباره پروژه شهرکسازی در منطقه E ۱ نوشت: افتخار میکنم وزیری هستم که ساختوساز را در این منطقه پیش میبرد و راهکار تشکیل کشور فلسطین را از بین میبرد.
به گزارش مهر، اسموتریچ در ادامه ادعاهای خود افزود: تا زمانی که من وزیر [کابینه]اسرائیل باشم، کشور فلسطینی در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد.
طرح موسوم به «ای۱» که سال گذشته از سوی رژیم صهیونیستی به تصویب رسید، بخش اغلب مناطق فلسطینینشین شرق قدس را که توسط این رژیم اشغال و الحاق شده است، بیش از پیش از کرانه باختری جدا خواهد ساخت.