جوان آنلاین: سید کاظم جلیلیان روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: پیکر بی جان سومین تبعه افغان که از شامگاه جمعه به همراه دوستانش در دریای خزر غرق شده بود، بعد از ساعتها جستوجو در ساحل بابلسر در منطقه علی آباد میر کشف شد.
به گزارش ایرنا، وی گفت: پیکر بی جان ۲ تبعه افغانی دیگر شامگاه شنبه در ساحل بابلسر کشف شده بود و جستوجو برای یافتن پیکر سومین غرق شده امروز ادامه یافت.
مسوول اورژانس ۱۱۵ بابلسر افزود: به گفته یکی از تبعه افغانی، چهار افغانی از شامگاه جمعه در دریای خزر غرق شدند که یکی از آنها در همان لحظه نجات یافت و جستوجو برای یافتن سه تبعه دیگر به سرعت آغاز شده بود.
شهرستان ساحلی بابلسر با جمعیت ۱۳۵ هزار نفری دارای سه بخش است که از شمال به دریای خزر، از شرق به بهنمیر، از غرب به فریدونکنار و از جنوب به هادی شهر وصل است، از جمله شهرهای زیبا و گردشگری استان مازندران بوده که به صورت کامل در منطقه جلگهای و در کنار ساحل دریای خزر واقع شده است.
«سالمسازی دریا» عنوان طرحی که مسوولان برای کاهش غریق در مازندران طی یک دهه اخیر اجرا کردند و برای اجرای آن ناجیان غرق در سواحل مستقر هستند و ضمن هشدار به مسافران درباره نقاط خطرناک برای شنا افرادی که غرق میشوند را نجات میدهند. سواحل و دریای خزر در مجاورت مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آبهای کشور محسوب میشود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ میکشاند.
عمق متغیر، وجود گردابهای زیرسطحی، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا و ورود رودخانهها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقیهای بیشماری باشد که اغلب نیز مسافر و بی توجه به هشدارها هستند.
تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران که با بی توجهی و سهل انگاری شناگران همراه است سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژهای با عنوان طرح سالمسازی دریا با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
این طرح که میرفت به امیدی برای رفع معضل غرق شدگیهای دریای خزر باشد، اما گرفتار در مشکلات و موانع اولیه باقی ماند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهمتر مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس از یک دهه گریبانگیر این طرح است. سالهای اخیر گزارشات متعددی از رسانههای مختلف استان مازندران و حتی رسانههای سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد.
تمامی این گزارشها یک نقطه مشترک را فریاد میزنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است. بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد.