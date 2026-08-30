رگبار و رعد و برق در ۱۳ استان کشور

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال کردستان، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی، تهران و البرز، رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز (یکشنبه) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال کردستان، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و دوشنبه (نهم شهریور) در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک رخ خواهد داد.

به گزارش ایرنا، سه‌شنبه (دهم شهریور) بارش پراکنده در مناطق یاد شده ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، چهارشنبه (یازدهم شهریور) برای مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در شرق تهران و سمنان و پنجشنبه (دوازدهم شهریور) برای مازندران، گلستان، خراسان شمالی ابرناکی و بارش خفیف باران پیش‌بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، بخش‌هایی از مرکز و طی دو روز آینده در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و استان‌های قزوین، البرز و تهران در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا رخ خواهد داد.

تا سه‌شنبه دریای خزر و روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه خلیج فارس مواج است.