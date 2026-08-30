فرار فرزند نتانیاهو از آمریکا به دلایل امنیتی

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، شین بت تایید کرد که یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل آنچه «تهدید قابل توجه» خوانده شده از میامی آمریکا بازگردانده شده است.

به گزارش مهر، آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ماهیت تهدید یا اینکه چه کسی پشت آن بوده را مشخص نکرده است.

اظهارات این آژانس پس از گزارشی در اوایل این هفته مبنی بر اینکه پسر نتانیاهو در دسامبر ۲۰۲۵، زمانی که در فلوریدا زندگی می‌کرد، هدف یک توطئه ترور قرار گرفته بود، منتشر شده است.

در بیانیه‌ای در این باره شین بت مدعی شد که «تهدید قابل توجهی برای آسیب رساندن به یائیر نتانیاهو وجود داشت و با توجه به این موضوع و پس از ارزیابی، تصمیمی مبنی بر خروج فوری او به همراه تیم امنیتی‌اش و بازگرداندن او به اسرائیل گرفته شد.»

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که به منظور انجام عملیات ناگهانی، شین بت برخی از مأموران خود را از نیویورک به میامی منتقل کرده است، جایی که آنها همراه اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی بودند.