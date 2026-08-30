جوان آنلاین: هوشنگ بازوند با اشاره به وضعیت پل بیلقان کرج اظهار کرد: یکی از پلهایی که هنوز به بهرهبرداری نرسیده، پل کرج است که تعیین تکلیف آن به دلیل نیاز به انجام مطالعات جدید، آزمایشهای لازم و معاینههای فنی به تأخیر افتاده بود.
به گزارش ایسنا، وی افزود:خوشبختانه تمام این اقدامات انجام شده و عملیات بازسازی پل بیلقان کرج نیز تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد درباره هزینه بازسازی این پل گفت: هزینه بازسازی پل کرج حدود ۲.۵ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.