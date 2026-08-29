۱ کشته و ۲ مجروح بر اثر تیراندازی در آمریکا

اداره پلیس شهر کلمبیا پایتخت ایالت کارولینای جنوبی اعلام کرد که بر اثر وقوع تیراندازی و درگیری در این شهر، ۲ افسر پلیس مجروح شدند و فرد مظنون توسط پلیس از پا در آمد.

جوان آنلاین: از شبکه دبلیو آی اس ۱۰ آمریکا، بر اساس بیانیه پلیس در روز شنبه، این درگیری سبب بسته شدن جاده گارنرز فری شده است و چندین خودروی پلیس ترافیک را به مسیر دیگری هدایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، به گفته این اداره، تمام ورودی‌های پارک جنوب شرقی شهر کلمبیا بسته شده‌اند.

اداره پلیس از همه مردم خواسته است تا زمان ادامه تحقیقات، از نزدیک شدن به منطقه خودداری کنند.

ایالات متحده در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه جرایم و خشونت‌های تیراندازی دستجمعی بوده است. سازمان آرشیو خشونت‌های مسلحانه (GVA) پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا با سلاح گرم و سرد جان خود را از دست دادند.