رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی از پایبندی به «توافق چارچوب» سر باز می‌زند، توافقات دوجانبه میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی نمی‌تواند جایگزین حضور نیرو‌های بین‌المللی در جنوب لبنان شود.

جوان آنلاین: به نقل از روسیا الیوم، «نبیه بری» در گفتگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تاکید کرد: اصرار آمریکا بر مخالفت با تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل)، راه را بر ضرورت جستجوی یک نیروی سازمان ملل متحد هموار می کند؛ نیرویی که از توافق اروپایی-آمریکایی برخوردار باشد و تحت پرچم سازمان ملل در جنوب لبنان حضور یابد و جایگزین آن شود.

به گزارش ایرنا، رئیس پارلمان لبنان افزود: در صورت عدم تمدید مأموریت نیروهای یونیفل، ما سند حقوقی لازم برای حفظ مرجعیت بین‌المللی و پایبندی به نقش آن را به‌عنوان تنها ناظم حامی ارتش لبنان جهت گسترش حاکمیت دولت بر تمامی اراضی خود که مشروط به عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی تا مرزهای بین‌المللی است، از دست خواهیم داد.

بری تأکید کرد که توافقات دوجانبه میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی جایگزین حضور بین‌المللی در جنوب آن کشور نخواهد بود، به‌ویژه اینکه تل‌آویو از اجرای توافق حاصل‌شده میان طرفین تحت نظارت آمریکا موسوم به «توافق چارچوب» برای پایبندی به اجرای «مرحله آزمایشی» نخست و تشکیل سازوکار لازم جهت اطمینان از استقرار ارتش در شهرک‌های مشمول آن امتناع می‌کند.

به نوشته الشرق الاوسط، رئیس پارلمان لبنان، «با وجود موضع مخالف خود نسبت به این توافق»، پیشنهاد کرده بود که این طرح به‌جای محدود شدن به شهرک اشغالی زوطر غربی، با تکیه بر تقسیمات اداری جنوب و الحاق شهرک‌های آزادشده به آن، گسترش یابد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های تأییدنشده حاکی از آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه پشت درهای بسته، درخواست لبنان برای تمدید مأموریت نیروی موقت یونیفل در لبنان را مورد بحث و بررسی قرار داده است؛ امری که با وجود عدم اجماع کامل، با حمایت قوی اکثریت اعضای شورا در سایه نگرانی از اوضاع متشنج کشور همراه بوده است.

سال گذشته، آمریکا تصمیمی را برای پایان دادن به مأموریت این نیرو تا پایان ماه دسامبر تحمیل کرد. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست اخیر، موضع واشنگتن را در قبال درخواست تمدید اعلام نکرده است.

از سوی دیگر، نیروهای یونیفل روز جمعه تأکید کردند که وضعیت در جنوب لبنان با وجود کاهش سطح خشونت در مقایسه با اوایل سال جاری، همچنان شکننده باقی مانده است.

این نیروها خاطرنشان کردند که «پیامدهای این وضعیت همچنان سنگینی خود را بر دوش غیرنظامیان می‌اندازد؛ به‌طوری‌که منازل و زیرساخت‌های حیاتی آسیب دیده‌اند و جوامع محلی برای بهبودی تلاش می‌کنند.»

یونیفل افزود: «صلح‌بانان به پایش تحولات میدانی، گزارش‌دهی درباره آن‌ها و همکاری با طرف‌ها برای کمک به جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها ادامه می‌دهند.»

همزمان با این تحولات، نظامیان رژیم صهیونیستی به تشدید تنش‌های نظامی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهند؛ به‌طوری‌که امروز شنبه اقدام به آتش زدن شماری از جنگل‌ها و اراضی کشاورزی کردند و همزمان چندین شهرک و منطقه را هدف حملات خود قرار دادند.