رئیس جمهور آمریکا علیه ۲ رسانه افشاگر که از شکست‌های کاخ سفید به تندی انتقاده کرده بودند، موضع‌گیری کرد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» علیه رسانه‌های افشاگر این کشور موضع گیری کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: شبکه CNN در سراشیبی سقوط مرگباری قرار دارد و وضعیت برای MSNOW نیز همین‌گونه است؛ واقعاً هیچ کس این شبکه‌ها را تماشا نمی‌کند!

دونالد ترامپ با تکرار عادت خودشیفتگی اش ادامه داد: بهترین فرد در CNN، «هری انتن» (نظرسنج) است، زیرا او حاضر شد نشان دهد که محبوبیت «دونالد جی. ترامپ» ۶ برابر محبوبیت «آبراهام لینکلن»، «جورج واشنگتن» یا هر رئیس جمهور دیگر است؛ او فردی معتبر و قابل‌اعتماد است (اخراجش نکنید!).

این در حالیست که رسانه‌های مورد انتقاد ترامپ تا کنون بار‌ها آمار و ارقام قابل توجهی از ابعاد مختلف شکست ترامپ به ویژه در موضوع تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را فاش کرده‌اند.