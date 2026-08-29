جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» علیه رسانههای افشاگر این کشور موضع گیری کرد.
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: شبکه CNN در سراشیبی سقوط مرگباری قرار دارد و وضعیت برای MSNOW نیز همینگونه است؛ واقعاً هیچ کس این شبکهها را تماشا نمیکند!
دونالد ترامپ با تکرار عادت خودشیفتگی اش ادامه داد: بهترین فرد در CNN، «هری انتن» (نظرسنج) است، زیرا او حاضر شد نشان دهد که محبوبیت «دونالد جی. ترامپ» ۶ برابر محبوبیت «آبراهام لینکلن»، «جورج واشنگتن» یا هر رئیس جمهور دیگر است؛ او فردی معتبر و قابلاعتماد است (اخراجش نکنید!).
این در حالیست که رسانههای مورد انتقاد ترامپ تا کنون بارها آمار و ارقام قابل توجهی از ابعاد مختلف شکست ترامپ به ویژه در موضوع تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را فاش کردهاند.