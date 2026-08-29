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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

کتائب سیدالشهداء شروط خود را برای انحصار سلاح در عراق اعلام کرد

2 کتائب سیدالشهداء از گروه‌های مقاومت اسلامی عراق، با انتشار بیانیه‌ای درباره موضوع سلاح گروه‌های مقاومت، اعلام کرد میزان همکاری این گروه با روند سامان‌دهی سلاح، به اجرای ۱۰ شرط از جمله خروج کامل نیرو‌های آمریکایی و ترکیه‌ای، تقویت پدافند هوایی و پایان مداخله آمریکا در امور سیاسی و اقتصادی عراق بستگی دارد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه النجباء، کتائب سیدالشهداء، از گروه‌های وابسته به مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای موضع خود را درباره پرونده سلاح مقاومت و مساله حاکمیت عراق اعلام کرد و تأکید داشت که هدف اصلی این موضع‌گیری، تحقق عراقی مستقل و برخوردار از حاکمیت کامل است.

به گزارش ایرنا، این گروه در بیانیه خود با گرامیداشت یاد شهدایی که برای دفاع از دین، کشور، کرامت، حاکمیت و اصول خود جان باخته‌اند، اعلام کرد که در بررسی پرونده سلاح مقاومت، منافع عالی عراق، تهدید‌های موجود و تحولات منطقه‌ای را مدنظر قرار داده است.

کتائب سیدالشهداء تأکید کرد که در ادبیات مقاومت، دولت و عزت دین و مذهب اصل اساسی هستند و گروه‌های مسلح، چه رسمی و چه نیرو‌هایی که در نتیجه شرایط و تهدید‌های موجود شکل گرفته‌اند، نقش پشتیبان در دفاع از موجودیت اعتقادی و ملی دارند.

این گروه افزود که حمل سلاح برای مقابله با تهدید‌ها اقدامی بدون دلیل نیست، بلکه نتیجه شرایط و ضرورت‌های واقعی بوده است و در صورت از میان رفتن این ضرورت‌ها، نیاز به سلاح نیز متوقف خواهد شد؛ هرچند در صورت بازگشت تهدیدها، این ضرورت می‌تواند دوباره ایجاد شود.

کتائب سیدالشهداء اعلام کرد میزان همراهی آن با روند سامان‌دهی سلاح به اجرای ۱۰ شرط بستگی دارد.

این گروه در شرط نخست خواستار خروج نیرو‌های آمریکایی از خاک، آب‌ها و حریم هوایی عراق و پایان حضور آنها تحت هر عنوان و همچنین جلوگیری از استفاده از حریم هوایی عراق برای حمله به کشور‌های دیگر، به‌ویژه کشور‌های همسایه، شد.

این گروه خواستار تصویب قانونی برای حشدالشعبی به عنوان شرط دوم شد؛ قانونی که حقوق نیروها، شهدا و مجروحان آن را تضمین کند، شأن و جایگاه آنها را حفظ و فعالیت‌هایشان را سازمان‌دهی کند.

بر اساس این بیانیه، به عنوان شرط سوم نیرو‌های امنیتی فدرال باید بر تمامی مناطق عراق، از شمال تا جنوب و در حوزه‌های زمینی، دریایی و هوایی، حاکمیت کامل داشته باشند.

کتائب سیدالشهداء در شرط بعدی خود خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی عراق با تجهیزات پیشرفته شد؛ سامانه‌هایی که باید تحت تصمیم‌گیری انحصاری عراق فعالیت کنند و توان مقابله با هرگونه حمله علیه حاکمیت این کشور را داشته باشند.

این گروه همچنین خواستار خروج کامل نیرو‌های حزب کارگران کردستان ترکیه (پ. ک. ک) از خاک عراق شد تا زمینه و بهانه حملات ترکیه به خاک عراق از میان برود.

کتائب سیدالشهداء همچنین در شرط ششم خود خواستار خروج نظامیان ترکیه مستقر در شمال عراق و بازگشت آنها به داخل مرز‌های ترکیه شد.

این گروه در ادامه تأکید کرد کنترل مرز‌های عراق در اقلیم کردستان باید در اختیار ارتش عراق باشد و مدیریت تمامی گذرگاه‌های مرزی نیز به دولت فدرال واگذار شود.

در هشتمین شرط، کتائب سیدالشهداء خواستار خروج گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران از محل استقرارشان در شمال عراق شد تا خاک این کشور برای حمله زمینی به کشور‌های همسایه مورد استفاده قرار نگیرد.

این گروه همچنین خواستار پایان وابستگی تصمیم‌های مالی و اقتصادی عراق به آمریکا شد و این موضوع را در راستای تحقق شعار «عراق باید صاحب اختیار خود باشد» دانست.

کتائب سیدالشهداء همچنین خواستار پایان آنچه «ائتلاف با آمریکا» در تصمیم‌گیری سیاسی عراق خواند و توقف فعالیت «فرستاده ویژه آمریکا در عراق» به عنوان شرط دهم شد.

کتائب سیدالشهداء در پایان بیانیه خود تأکید کرد که اجرای این شروط را لازمه موضع خود درباره سامان‌دهی سلاح مقاومت می‌داند و آن را در چارچوب تلاش برای تحقق حاکمیت کامل و استقلال تصمیم‌گیری عراق مطرح کرده است.

این بیانیه پس از آن صادر شد که دولت عراق طرح انحصار سلاح در دست دولت را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) را به عنوان آخرین مهلت تحویل سلاح تعیین کرده است.

برچسب ها: عراق ، سلاح مقاومت ، آمریکا
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